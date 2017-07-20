Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Додано: Пон 08 жов, 2018 09:35

Я шукаю інформацію про те, де купити акції в режимі онлайн: Купівля та продаж акцій через фондові біржі або фондовий ринок, а також процес торгівлі акціями на фінансовому ринку або безпосередньо від продавця до покупця, так і опосередковано де відбувається продаж та купівля акцій через так званий фінансовий брокер, і для тих, хто спеціалізується на питаннях фінансового ринку, який стягує фіксовану плату в обмін на посередництво або його частину. І торгівля принципово відрізняється від традиційного, крім того, що включає багато ризиків, головним чином пов'язаних із доступом до Інтернету. Торгівля має ряд переваг, зокрема, це дозволяє інвестору бачити ціну акцій і дати йому можливість здійснити покупку чи продаж будь-якого місця, де він знаходиться. Незважаючи на численні переваги торгівлі, вони контрастують з багатьма ризиками, які можуть бути оцінені інвестором, як технічні та регуляторні питання, пов'язані з цією послугою. Це також може бути пов'язано з цими ризиками доступу до самого Інтернету або програм, що використовуються, або електронної системи торгівлі, а також про неправильне використання служби інвестором ... І ви повинні знати, що посередник не буде нести відповідальність за випадки невдалого зв'язку або затримки або аварії при торгівлі, на додаток до неможливості дозволити помилки, які можуть виникнути внаслідок залишків рахунку внаслідок цієї аварії Кривого Рогу, Україна?