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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 61626364>
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 11:27

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Продам zoen, sorn, shkd
Kors
 
Повідомлень: 2
З нами з: 13.07.18
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 12:51

Kors
Напишите на e-mail: klikandrey@gmail.com какое количество бумаг у Вас есть
klikandrey
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Повідомлень: 11
З нами з: 20.04.18
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 08:54

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Продам:
*Дружковский машиностроительный завод 50000 шт по 0.04/шт
*Донецкий металлургический завод 700000 шт по 0.01/шт
*Днепропетровский трубный завод 450 шт по 2/шт
*Шахта Комсомолец Донбасса 155000 шт по 0.015/шт
*Запорожский абразивный комбинат 10000 шт по 0.25/шт
dobrov
 
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 10:24

dobrov
Готовы у Вас купить все выше указанное бумаги.
Прошу напишите на e-mail: klikandrey@gmail.com
Обсудим сделку.
klikandrey
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Повідомлень: 11
З нами з: 20.04.18
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:05

Kors какой объем и цена на shkd?
borovik
 
Повідомлень: 5
З нами з: 01.10.18
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:10

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Куплю Мотор Сич 203030@i.ua
borovik
 
Повідомлень: 5
З нами з: 01.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:14

Продам акции SORN
H2O
 
Повідомлень: 4
З нами з: 10.07.18
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:35

Купити онлайн акції

Я шукаю інформацію про те, де купити акції в режимі онлайн: Купівля та продаж акцій через фондові біржі або фондовий ринок, а також процес торгівлі акціями на фінансовому ринку або безпосередньо від продавця до покупця, так і опосередковано де відбувається продаж та купівля акцій через так званий фінансовий брокер, і для тих, хто спеціалізується на питаннях фінансового ринку, який стягує фіксовану плату в обмін на посередництво або його частину. І торгівля принципово відрізняється від традиційного, крім того, що включає багато ризиків, головним чином пов'язаних із доступом до Інтернету. Торгівля має ряд переваг, зокрема, це дозволяє інвестору бачити ціну акцій і дати йому можливість здійснити покупку чи продаж будь-якого місця, де він знаходиться. Незважаючи на численні переваги торгівлі, вони контрастують з багатьма ризиками, які можуть бути оцінені інвестором, як технічні та регуляторні питання, пов'язані з цією послугою. Це також може бути пов'язано з цими ризиками доступу до самого Інтернету або програм, що використовуються, або електронної системи торгівлі, а також про неправильне використання служби інвестором ... І ви повинні знати, що посередник не буде нести відповідальність за випадки невдалого зв'язку або затримки або аварії при торгівлі, на додаток до неможливості дозволити помилки, які можуть виникнути внаслідок залишків рахунку внаслідок цієї аварії Кривого Рогу, Україна?
qwert123
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:28

qwert123

:)
дорогой друг!
ты даже не представляешь себе, насколько это была полезная информация.
особенно на этих ветках форума.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:54

  Yuri_T написав:qwert123

:)
дорогой друг!
ты даже не представляешь себе, насколько это была полезная информация.
особенно на этих ветках форума.


А что очень основательно написал товарищ.. осветил основные риски торговли.. :D
как этого не хватает скучной осенью, когда нет никаких торгов
vladislavlvov
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