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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:55

H2O сколько у вас есть sorn?
vladislavlvov
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Повідомлень: 1994
З нами з: 02.03.07
Подякував: 83 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:03

vladislavlvov Можете пжлст сбросить в ЛС контакты - телефон или мейл?
H2O
 
Повідомлень: 4
З нами з: 10.07.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:39

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

По чем покупаете SORN?
Kors
 
Повідомлень: 3
З нами з: 13.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:29

H2O
ответил
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 02.03.07
Подякував: 83 раз.
Подякували: 366 раз.
 
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  #<1 ... 61626364
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