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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 09 жов, 2018 08:55
H2O сколько у вас есть sorn?
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vladislavlvov
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:03
vladislavlvov Можете пжлст сбросить в ЛС контакты - телефон или мейл?
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H2O
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Додано: Вів 09 жов, 2018 12:39
По чем покупаете SORN?
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Kors
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Додано: Вів 09 жов, 2018 22:29
H2O
ответил
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vladislavlvov
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Додано: Сер 10 жов, 2018 08:58
vladislavlvov всё в мейле, могло в спам упасть.
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H2O
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:50
Скиньте пожалуйста в личку Ваш e-mail
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anton_levinskiy
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:48
Продам акции:
Шахтоуправление "Покровское" 10000 шт по 1,5/шт
Шахта "Комсомолец Донбасса" 80000 шт по 0,02/шт
Киевмедпрепарат 1000 шт по 10/шт
Прикарпатьеобленерго 24000 шт по 1/шт
Кого заинтересовало пишите на vovan79@i.ua
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Vova78
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- Повідомлень: 1
- З нами з: 24.10.18
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- Подякували: 0 раз.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 12:16
Vova78Куплю все ваше прикарпаттяобленерго по 1 гривні. Згода?
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Філ
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- Повідомлень: 1632
- З нами з: 17.08.10
- Подякував: 1143 раз.
- Подякували: 286 раз.
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