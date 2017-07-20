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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:55

H2O сколько у вас есть sorn?
vladislavlvov
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Повідомлень: 1994
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Подякував: 83 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:03

vladislavlvov Можете пжлст сбросить в ЛС контакты - телефон или мейл?
H2O
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:39

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

По чем покупаете SORN?
Kors
 
Повідомлень: 3
З нами з: 13.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:29

H2O
ответил
vladislavlvov
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Повідомлень: 1994
З нами з: 02.03.07
Подякував: 83 раз.
Подякували: 366 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:58

vladislavlvov всё в мейле, могло в спам упасть.
H2O
 
Повідомлень: 9
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:50

SORN

Скиньте пожалуйста в личку Ваш e-mail
anton_levinskiy
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Повідомлень: 4
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:48

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Продам акции:
Шахтоуправление "Покровское" 10000 шт по 1,5/шт
Шахта "Комсомолец Донбасса" 80000 шт по 0,02/шт
Киевмедпрепарат 1000 шт по 10/шт
Прикарпатьеобленерго 24000 шт по 1/шт

Кого заинтересовало пишите на vovan79@i.ua
Vova78
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.10.18
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:16

Vova78Куплю все ваше прикарпаттяобленерго по 1 гривні. Згода?
Філ
 
Повідомлень: 1638
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:06

Vova78 Що, не продаємо?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:33

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Філ
Покупатель сразу на всё нашелся.Уже занимаемся оформлением.
Vova78
 
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