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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:44
Vova78 написав:Філ
Покупатель сразу на всё нашелся.Уже занимаемся оформлением.
Сказки эти уже были раньше...
Смида все покажет
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