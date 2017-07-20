Сказки эти уже были раньше...
Смида все покажет
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:44
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:08
Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
Готовы приобрести любые акции,любых предприятий!
По всем вопросам обращайтесь на e-mail: klikandrey@gmail.com
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:48
Отдам по 1,50 грн.
V$Epropalo
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