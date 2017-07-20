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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:44

  Vova78 написав:Філ
Покупатель сразу на всё нашелся.Уже занимаемся оформлением.



Сказки эти уже были раньше...
Смида все покажет
sansey
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:08

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Готовы приобрести любые акции,любых предприятий!
По всем вопросам обращайтесь на e-mail: klikandrey@gmail.com
klikandrey
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 07:21

кто по чем ZHEN возьмет?
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:02

user412
Добрый день.
Напишите мне на klikandrey@gmail.com сколько штук у Вас есть и мы обсудим цену сделки.
klikandrey
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