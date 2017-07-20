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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:32
vladislavlvov
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anton_levinskiy
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:49
anton_levinskiy
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vladislavlvov
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:43
Добрый день! Хочу начать инвестировать, остановился на фондовом рынке. Но поиск брокера ещё та история. Как найти? Поделитесь опытом или для Украины это не реально.
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Derekk
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:32
Хочу продать акции Криворожгаза.
Где это можно сделать?
Как оценить их?
Кто в курсе, поделитесь
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i_litvinenko888
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Додано: Чет 24 січ, 2019 13:14
i_litvinenko888 написав:
Хочу продать акции Криворожгаза.
Где это можно сделать?
Как оценить их?
Кто в курсе, поделитесь
Свяжитесь со мной, дам Вам цену.inbox.sprt@gmail.com
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sansey
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