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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:32

Ответил на почту

vladislavlvov
anton_levinskiy
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:49

anton_levinskiy
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vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:43

Фондовой ринок инвестиции

Добрый день! Хочу начать инвестировать, остановился на фондовом рынке. Но поиск брокера ещё та история. Как найти? Поделитесь опытом или для Украины это не реально.
Derekk
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:32

ценные бумаги -акции- Криворожгаз

Хочу продать акции Криворожгаза.
Где это можно сделать?
Как оценить их?
Кто в курсе, поделитесь :wink:
i_litvinenko888
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:14

  i_litvinenko888 написав:Хочу продать акции Криворожгаза.
Где это можно сделать?
Как оценить их?
Кто в курсе, поделитесь :wink:


Свяжитесь со мной, дам Вам цену.
inbox.sprt@gmail.com
sansey
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