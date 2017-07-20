Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:32
Ответил на почту
vladislavlvov
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:43
Фондовой ринок инвестиции
Добрый день! Хочу начать инвестировать, остановился на фондовом рынке. Но поиск брокера ещё та история. Как найти? Поделитесь опытом или для Украины это не реально.
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:32
ценные бумаги -акции- Криворожгаз
Хочу продать акции Криворожгаза.
Где это можно сделать?
Как оценить их?
Кто в курсе, поделитесь
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:14
Свяжитесь со мной, дам Вам цену.
inbox.sprt@gmail.com
|