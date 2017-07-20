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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:32
Ответил на почту
vladislavlvov
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:43
Фондовой ринок инвестиции
Добрый день! Хочу начать инвестировать, остановился на фондовом рынке. Но поиск брокера ещё та история. Как найти? Поделитесь опытом или для Украины это не реально.
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:32
ценные бумаги -акции- Криворожгаз
Хочу продать акции Криворожгаза.
Где это можно сделать?
Как оценить их?
Кто в курсе, поделитесь
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:14
Свяжитесь со мной, дам Вам цену.
inbox.sprt@gmail.com
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:20
Покупаем акции:
1) DNON Днепрооблэнерго;
2) VIEN Винницаоблэнерго;
3) ZHEN Житомироблэнерго;
4) MOEN Николаевоблэнерго;
5) ODEN Одессаоблэнерго;
6) PREN Прикарпатьеоблэнерго;
И всякое-разное:
Нижнеднепровский трубный (NITR), Новомосковский трубный (NVTR), Днепр.стрелочный завод (DSTR), Харьковский "Свет Шахтера" (HMBZ), Днепровагонмаш (DNVM), АО Электромашина, Днепропетровский завод пищевых концентратов.
Вообще рассмотрю покупку любых бумаг
По всем вопросам пишите или звоните
О97.988-1445 (есть Viber)
inbox.sprt@gmail.com
Додано: Сер 30 січ, 2019 10:22
Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
Готовы приобрести любые акции,любых предприятий!
По всем вопросам обращайтесь на e-mail: klikandrey@gmail.com
Додано: Вів 05 лют, 2019 19:28
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