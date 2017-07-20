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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:32

Ответил на почту

vladislavlvov
anton_levinskiy
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:49

anton_levinskiy
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vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:43

Фондовой ринок инвестиции

Добрый день! Хочу начать инвестировать, остановился на фондовом рынке. Но поиск брокера ещё та история. Как найти? Поделитесь опытом или для Украины это не реально.
Derekk
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:32

ценные бумаги -акции- Криворожгаз

Хочу продать акции Криворожгаза.
Где это можно сделать?
Как оценить их?
Кто в курсе, поделитесь :wink:
i_litvinenko888
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Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:14

  i_litvinenko888 написав:Хочу продать акции Криворожгаза.
Где это можно сделать?
Как оценить их?
Кто в курсе, поделитесь :wink:


Свяжитесь со мной, дам Вам цену.
inbox.sprt@gmail.com
sansey
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Повідомлень: 1299
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:20

Покупаем акции:
1) DNON Днепрооблэнерго;
2) VIEN Винницаоблэнерго;
3) ZHEN Житомироблэнерго;
4) MOEN Николаевоблэнерго;
5) ODEN Одессаоблэнерго;
6) PREN Прикарпатьеоблэнерго;

И всякое-разное:
Нижнеднепровский трубный (NITR), Новомосковский трубный (NVTR), Днепр.стрелочный завод (DSTR), Харьковский "Свет Шахтера" (HMBZ), Днепровагонмаш (DNVM), АО Электромашина, Днепропетровский завод пищевых концентратов.

Вообще рассмотрю покупку любых бумаг

По всем вопросам пишите или звоните
О97.988-1445 (есть Viber)
inbox.sprt@gmail.com
sansey
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:22

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Готовы приобрести любые акции,любых предприятий!
По всем вопросам обращайтесь на e-mail: klikandrey@gmail.com
klikandrey
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:48

Продам ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" по цене - 20 грн/шт
aleks_vodas
 
Повідомлень: 245
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Подякував: 25 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:28

  aleks_vodas написав:Продам ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" по цене - 20 грн/шт


Купи у меня по 12 грн./шт.)))
sansey
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