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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:07
aleks_vodas написав: sansey написав: aleks_vodas написав:
Продам ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" по цене - 20 грн/шт
Купи у меня по 12 грн./шт.)))
Я обращаюсь к тем, кто через брокера, который представляет интересы определенных заинтересованных лиц, которые разослали письма о предложении купить эту бумагу!
А по чем их сейчас реально скупают?
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