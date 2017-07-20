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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:07

  aleks_vodas написав:
  sansey написав:
  aleks_vodas написав:Продам ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" по цене - 20 грн/шт


Купи у меня по 12 грн./шт.)))


Я обращаюсь к тем, кто через брокера, который представляет интересы определенных заинтересованных лиц, которые разослали письма о предложении купить эту бумагу!


А по чем их сейчас реально скупают?
H2O
 
Повідомлень: 18
З нами з: 10.07.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:37

  H2O написав:
  aleks_vodas написав:Продам ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" по цене - 20 грн/шт


Я обращаюсь к тем, кто через брокера, который представляет интересы определенных заинтересованных лиц, которые разослали письма о предложении купить эту бумагу!


А по чем их сейчас реально скупают?[/quote]

Как всегда чтоб подешевле. В данном случаи по 3 грн/шт. При этом Ахметов купил в августе 2018г. по 22 грн/шт
aleks_vodas
 
Повідомлень: 247
З нами з: 18.09.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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  #<1 ... 64656667
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