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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 кві, 2019 10:25
alfard написав:
интересно по каким показателям Вы оценили стоимость Житомира выше Прикарпатья?
PREN 3,0
LVON 3,0
MOEN 3,0
ZHEN 6,0
цены взял средние биржевык/внебиржевые, по которым проходили сделки.
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sansey
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:05
Добрый день.
Есть 2000 акций SMASH на продажу.
Цена 4,99 грн. за шт., возможен торг.
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RBK
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:57
RBK написав:
Добрый день.
Есть 2000 акций SMASH на продажу.
Цена 4,99 грн. за шт., возможен торг.
на пфтс аски по СМЭШу 2,5 уже несколько месяцев висят.
и очередь купить не стоит)))
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sansey
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:55
RBK 1/шт хорошая цена
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klikandrey
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:30
klikandrey написав:RBK
1/шт хорошая цена
Даю 1,25 грн/акция
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sansey
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