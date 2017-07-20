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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:25

  alfard написав: интересно по каким показателям Вы оценили стоимость Житомира выше Прикарпатья?


PREN 3,0
LVON 3,0
MOEN 3,0
ZHEN 6,0

цены взял средние биржевык/внебиржевые, по которым проходили сделки.
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:05

ПРОДАМ акции SMASH/Сумское НПО имени Фрунзе

Добрый день.
Есть 2000 акций SMASH на продажу.
Цена 4,99 грн. за шт., возможен торг.
RBK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:57

  RBK написав:Добрый день.
Есть 2000 акций SMASH на продажу.
Цена 4,99 грн. за шт., возможен торг.



на пфтс аски по СМЭШу 2,5 уже несколько месяцев висят.
и очередь купить не стоит)))
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:55

RBK 1/шт хорошая цена
klikandrey
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:30

  klikandrey написав:RBK 1/шт хорошая цена


Даю 1,25 грн/акция
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:26

sansey уступаю это высокая цена для этих акций
klikandrey
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