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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:25

  alfard написав: интересно по каким показателям Вы оценили стоимость Житомира выше Прикарпатья?


PREN 3,0
LVON 3,0
MOEN 3,0
ZHEN 6,0

цены взял средние биржевык/внебиржевые, по которым проходили сделки.
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:05

ПРОДАМ акции SMASH/Сумское НПО имени Фрунзе

Добрый день.
Есть 2000 акций SMASH на продажу.
Цена 4,99 грн. за шт., возможен торг.
RBK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:57

  RBK написав:Добрый день.
Есть 2000 акций SMASH на продажу.
Цена 4,99 грн. за шт., возможен торг.



на пфтс аски по СМЭШу 2,5 уже несколько месяцев висят.
и очередь купить не стоит)))
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:55

RBK 1/шт хорошая цена
klikandrey
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:30

  klikandrey написав:RBK 1/шт хорошая цена


Даю 1,25 грн/акция
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:26

sansey уступаю это высокая цена для этих акций
klikandrey
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:04

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Продам акции
ПАО "Запорожсталь" 45000 шт цена пакета 14000 грн
АО "Покровский ГОК" 20000 шт цена пакета 4000 грн
ПАО "Днепропетровский трубный завод" 300 шт цена пакета 600 грн
Если заинтересовало пишите на мой e-mаil: a.duminskii@gmail.com Александр
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 03:43

  aleks_vodas написав:Продам ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" по цене - 20 грн/шт


Продам по 19 ))) А новостей по селл ауту нет, не попадает под него Покровское? Есть 11000 акций SHCHZ, если кого интересует - предлагайте цену.
Купуй Українське Challenge => topic163503.html
Приму гривну в долг под 2.5%/мес.
qwasqwas20
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