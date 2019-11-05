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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 66676869>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:25

  alfard написав: интересно по каким показателям Вы оценили стоимость Житомира выше Прикарпатья?


PREN 3,0
LVON 3,0
MOEN 3,0
ZHEN 6,0

цены взял средние биржевык/внебиржевые, по которым проходили сделки.
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:05

ПРОДАМ акции SMASH/Сумское НПО имени Фрунзе

Добрый день.
Есть 2000 акций SMASH на продажу.
Цена 4,99 грн. за шт., возможен торг.
RBK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:57

  RBK написав:Добрый день.
Есть 2000 акций SMASH на продажу.
Цена 4,99 грн. за шт., возможен торг.



на пфтс аски по СМЭШу 2,5 уже несколько месяцев висят.
и очередь купить не стоит)))
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:55

RBK 1/шт хорошая цена
klikandrey
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:30

  klikandrey написав:RBK 1/шт хорошая цена


Даю 1,25 грн/акция
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:26

sansey уступаю это высокая цена для этих акций
klikandrey
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:04

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Продам акции
ПАО "Запорожсталь" 45000 шт цена пакета 14000 грн
АО "Покровский ГОК" 20000 шт цена пакета 4000 грн
ПАО "Днепропетровский трубный завод" 300 шт цена пакета 600 грн
Если заинтересовало пишите на мой e-mаil: a.duminskii@gmail.com Александр
a_duminskii
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 03:43

  aleks_vodas написав:Продам ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" по цене - 20 грн/шт


Продам по 19 ))) А новостей по селл ауту нет, не попадает под него Покровское? Есть 11000 акций SHCHZ, если кого интересует - предлагайте цену.
qwasqwas20
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:05

Продам 5000 акций Житомироблэнерго ZHEN

Продам 5000 акций Житомироблэнерго ZHEN.
Цену предлагайте в личку, через неделю продам по наивысшей цене.
Целевая 6 грн./акция, о которой писал ранее Sansey, будет ориентиром)
alfard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:14

ZHEN

небольшой офтоп по Житомирооблэнерго :D
"Акция "Житомирооблэнерго" - одна из самых дешевых среди отечественных облэнерго. Ее справедливая стоимость составляет 3,23 доллара. Мы рекомендуем ее покупать", утверждает аналитик инвестиционной компании (ИК) "Тройка Диалог Украина" Ирина Цегельник.

По мнению аналитиков ИК "Тройка Диалог Украина", данное облэнерго может выиграть от введения новой тарифной системы в 2010-2015 годах, показывая операционную рентабельность на уровне 20% (в среднем по сектору это показатель составит 16%).
Отсюда:
https://www.zhitomir.info/news_22499.html
alfard
 
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Подякував: 58 раз.
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