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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:25
Сейчас 2019 год. Житомироблэнерго не самая прибыльная в своём секторе.Пока Житомиробленерго платит дивиденды она ещё что-то стоит как только перестанет, это будет просто мёртвые деньги.
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klikandrey
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Додано: Сер 13 лис, 2019 07:07
Продам акции Богдан моторс 420 тыс по 0.05 грн
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Счастливый
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