|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:25
Сейчас 2019 год. Житомироблэнерго не самая прибыльная в своём секторе.Пока Житомиробленерго платит дивиденды она ещё что-то стоит как только перестанет, это будет просто мёртвые деньги.
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:13
Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
Додано: Вів 03 гру, 2019 19:08
Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
Продам акции ПрАТ "Днепропетровский агрегатный завод"
10140 шт по 9/шт
0.03% предприятия
Производит:
1).Горношахтное оборудование (гидрорасспределители, стойки, домкраты) для шахт
2).Электродвигатели для Укрзализныци и молочных сепараторов для МоторСич
3).Электроннику для вертолётов
4).Авиационную технику (насосы высокого давления)
5).Товары народного потребления для Агротека.
и т.д
На фондовой бирже "Перспектива" последняя сделка была 50/шт.
Обращаться:
по номеру 0685190193 (есть viber)
e-mail: klikandrey@gmail.com
|