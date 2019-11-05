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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:25

Сейчас 2019 год. Житомироблэнерго не самая прибыльная в своём секторе.Пока Житомиробленерго платит дивиденды она ещё что-то стоит как только перестанет, это будет просто мёртвые деньги.
klikandrey
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 07:07

Продам акции Богдан моторс 420 тыс по 0.05 грн
Счастливый
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:32

alfard
Что за компания Тройка Диалог Украина? :D
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:13

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

  vladislavlvov написав:Что за компания Тройка Диалог Украина? :D

была такая грозная компания :D
alfard
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:38

alfard
И чем же был так грозен Артемий в нулевых?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:08

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Продам акции ПрАТ "Днепропетровский агрегатный завод"
10140 шт по 9/шт
0.03% предприятия
Производит:
1).Горношахтное оборудование (гидрорасспределители, стойки, домкраты) для шахт
2).Электродвигатели для Укрзализныци и молочных сепараторов для МоторСич
3).Электроннику для вертолётов
4).Авиационную технику (насосы высокого давления)
5).Товары народного потребления для Агротека.
и т.д
На фондовой бирже "Перспектива" последняя сделка была 50/шт.
Обращаться:
по номеру 0685190193 (есть viber)
e-mail: klikandrey@gmail.com
klikandrey
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