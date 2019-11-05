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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 гру, 2019 08:40
У Коломоского все ферросплавные заводы и они стоят или еле работают из-за дорогой электроэнергии.
Того скорее всего цены упадут, а если нет то кранты всему ферросплавному бизнесу. Темболее уже электроэнергию закупают у России, а не у тец Ахметова, того Приднепровсаая тец уже стала.
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klikandrey
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:36
sansey написав:
Житомироблэнерго по 9 грн/акция смотрится веселее, чем Днепр.агрегатный)))
sansey, так вы же ее так оценивали недавно)
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alfard
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