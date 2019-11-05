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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 гру, 2019 08:40
У Коломоского все ферросплавные заводы и они стоят или еле работают из-за дорогой электроэнергии.
Того скорее всего цены упадут, а если нет то кранты всему ферросплавному бизнесу. Темболее уже электроэнергию закупают у России, а не у тец Ахметова, того Приднепровсаая тец уже стала.
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klikandrey
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:36
sansey написав:
Житомироблэнерго по 9 грн/акция смотрится веселее, чем Днепр.агрегатный)))
sansey, так вы же ее так оценивали недавно)
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alfard
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:30
alfard написав: sansey написав:
Житомироблэнерго по 9 грн/акция смотрится веселее, чем Днепр.агрегатный)))
sansey, так вы же ее так оценивали недавно)
Я недавно оценивал (в целях обмена одних акций на другие) Житомироблэнерго по 6 грн./акция, а кликандрею я вчера написал, что лучше взять Житомироблэнерго по 9 грн чем его днепр.агрегатный завод, за который он хочет 9 грн/акция.
Вообще, оенка может быть разной. Вот, например КИНТО Житомиробл из своего портфеля дешевле 14 грн не продадут (мы верим в облы), но блдЪ, время в эти облы не верит)))
Укро акции - это БОЛЬ и больше ничего))).
Для себя, на сейчас у меня в голове такие цены:
DNON - 350
VIEN - 200
ZHEN - 6
PREN - 3-3,5
MOEN - 3
LVON - 3
POON - 3-3,5
ODEN - 1
Это, по моему мнению, текущая цена на данные активы. А все остальное - от желания купить или продать.
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sansey
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:53
Так если ты Житомироблэнерго покупаешь, купи у человека его 5000шт.В чем же проблема?
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klikandrey
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:11
klikandrey написав:
Так если ты Житомироблэнерго покупаешь, купи у человека его 5000шт.В чем же проблема?
Я так подозреваю, ты 1 гривну/акция предложил? Или около того?
Я написал порядок цен на акции, который отражает сугубо мое мнение и оценку. Я не пишу свою справедливую оценку на акции, чтобы не пугать форумчан)))
Скажем так: "Покупая или продавая свои акции по этим ценам, я бы не испытывал радости, или эйфории". А купить хочется чуть дешевле, ну а если продать, то чуть дороже.
Више писал что Укр.акции это БОЛЬ!
В текущий момент времени я сделал "свою ставку в казино". Я поставил все на красное (читай облы) и теперь жду пока что-то поменяется. Эти изменения происходят, и к сожалению, не только там где мы их ждем, но и с других сторон.
Вот сейчас я не знаю, что случится первее: Введут нормальный РАБ-тариф, или отсквизят к черт..й бабушке?
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sansey
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Додано: Сер 04 гру, 2019 15:04
Жди. Но как выводили бабос в офшор так и будут далее выводить.
Если сравнивать доходы обленего и авиационных предприятий то ты ставку не на то поставил
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klikandrey
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