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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 08:40

У Коломоского все ферросплавные заводы и они стоят или еле работают из-за дорогой электроэнергии.
Того скорее всего цены упадут, а если нет то кранты всему ферросплавному бизнесу. Темболее уже электроэнергию закупают у России, а не у тец Ахметова, того Приднепровсаая тец уже стала.
klikandrey
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:36

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

  sansey написав:Житомироблэнерго по 9 грн/акция смотрится веселее, чем Днепр.агрегатный)))

sansey, так вы же ее так оценивали недавно)
alfard
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:30

  alfard написав:
  sansey написав:Житомироблэнерго по 9 грн/акция смотрится веселее, чем Днепр.агрегатный)))

sansey, так вы же ее так оценивали недавно)


Я недавно оценивал (в целях обмена одних акций на другие) Житомироблэнерго по 6 грн./акция, а кликандрею я вчера написал, что лучше взять Житомироблэнерго по 9 грн чем его днепр.агрегатный завод, за который он хочет 9 грн/акция.

Вообще, оенка может быть разной. Вот, например КИНТО Житомиробл из своего портфеля дешевле 14 грн не продадут (мы верим в облы), но блдЪ, время в эти облы не верит)))

Укро акции - это БОЛЬ и больше ничего))).

Для себя, на сейчас у меня в голове такие цены:
DNON - 350
VIEN - 200
ZHEN - 6
PREN - 3-3,5
MOEN - 3
LVON - 3
POON - 3-3,5
ODEN - 1

Это, по моему мнению, текущая цена на данные активы. А все остальное - от желания купить или продать.
sansey
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:53

Так если ты Житомироблэнерго покупаешь, купи у человека его 5000шт.В чем же проблема?
klikandrey
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:11

  klikandrey написав:Так если ты Житомироблэнерго покупаешь, купи у человека его 5000шт.В чем же проблема?


Я так подозреваю, ты 1 гривну/акция предложил? Или около того?

Я написал порядок цен на акции, который отражает сугубо мое мнение и оценку. Я не пишу свою справедливую оценку на акции, чтобы не пугать форумчан)))
Скажем так: "Покупая или продавая свои акции по этим ценам, я бы не испытывал радости, или эйфории". А купить хочется чуть дешевле, ну а если продать, то чуть дороже.

Више писал что Укр.акции это БОЛЬ!
В текущий момент времени я сделал "свою ставку в казино". Я поставил все на красное (читай облы) и теперь жду пока что-то поменяется. Эти изменения происходят, и к сожалению, не только там где мы их ждем, но и с других сторон.

Вот сейчас я не знаю, что случится первее: Введут нормальный РАБ-тариф, или отсквизят к черт..й бабушке?
sansey
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:04

Жди. Но как выводили бабос в офшор так и будут далее выводить.
Если сравнивать доходы обленего и авиационных предприятий то ты ставку не на то поставил
klikandrey
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