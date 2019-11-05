Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Додано: Сер 04 гру, 2019 14:11

klikandrey написав: Так если ты Житомироблэнерго покупаешь, купи у человека его 5000шт.В чем же проблема? Так если ты Житомироблэнерго покупаешь, купи у человека его 5000шт.В чем же проблема?

Я так подозреваю, ты 1 гривну/акция предложил? Или около того?Я написал порядок цен на акции, который отражает сугубо мое мнение и оценку. Я не пишу свою справедливую оценку на акции, чтобы не пугать форумчан)))Скажем так: "Покупая или продавая свои акции по этим ценам, я бы не испытывал радости, или эйфории". А купить хочется чуть дешевле, ну а если продать, то чуть дороже.Више писал что Укр.акции это БОЛЬ!В текущий момент времени я сделал "свою ставку в казино". Я поставил все на красное (читай облы) и теперь жду пока что-то поменяется. Эти изменения происходят, и к сожалению, не только там где мы их ждем, но и с других сторон.Вот сейчас я не знаю, что случится первее: Введут нормальный РАБ-тариф, или отсквизят к черт..й бабушке?