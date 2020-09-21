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Кабмін схвалив індексацію
ставок акцизів і ренти на 26,7%

Кабмін схвалив індексацію ставок акцизів і ренти на 26,7%
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2015 09:30

Кабмін схвалив індексацію ставок акцизів і ренти на 26,7%

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів схвалив індексацію на 26,7% ставок акцизного збору і рентної плати в 2016 році.

Дивися повний текст Кабмін схвалив індексацію ставок акцизів і ренти на 26,7%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2015 09:30

Как элегантно лезут в карман пересичного!
Дорожают водка, сигареты (с этим еще как-то - не пей, не кури), но и бензин и тут уж по цепочке и все прочее! А где индексация пенсий, соцвыплат? Или ее проведут, но на 3%!
Ребята во власти: война войной, но где те "трое друзей" президента, которые воровали, воруют и собираются воровать дальше?
godl
 
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Одобрялкины одни седят, что касается кармана граждан! Пора гражданам одобрить люстрацию всех власть имущих - начиная с Параши...Яцика...Гунтарёвой...Яресенко..и так без остановки..
dinich29
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2015 10:48

у нас акцизы на бензин и ДТ в евро...интересно они эта акцизы тоже на 26,7% поднимут?
p.s...считаю что это событие тоже можно со спокойной совестью отнести к "ЦЭ ПЭРЭМОГА" (такое ощущение что власть ведет борьбу с собственным народом на уничтожение :| )
Incubus_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2015 12:01

Даешь первый виток инфляции! Второй - индексация зарплат госслужащих и пенсий. А дальше по кругу ежеквартально! Доллар по 25грн через 5 лет может показаться Раем...
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Решение как-нибудь повлияет на приток капитала из-за рубежа?
Балон
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:41

Довольно таки интересный вопрос где эти люди сейчас и как дальше мы будем жить ведь прошло уже достаточно времени с этого момента.
rojaleks72
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