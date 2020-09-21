Кабінет Міністрів схвалив індексацію на 26,7% ставок акцизного збору і рентної плати в 2016 році.
Дивися повний текст Кабмін схвалив індексацію ставок акцизів і ренти на 26,7%.
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Додано: Чет 13 сер, 2015 09:30
Кабмін схвалив індексацію ставок акцизів і ренти на 26,7%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін схвалив індексацію ставок акцизів і ренти на 26,7%.
Додано: Чет 13 сер, 2015 09:30
Как элегантно лезут в карман пересичного!
Дорожают водка, сигареты (с этим еще как-то - не пей, не кури), но и бензин и тут уж по цепочке и все прочее! А где индексация пенсий, соцвыплат? Или ее проведут, но на 3%!
Ребята во власти: война войной, но где те "трое друзей" президента, которые воровали, воруют и собираются воровать дальше?
Додано: Чет 13 сер, 2015 09:51
Одобрялкины одни седят, что касается кармана граждан! Пора гражданам одобрить люстрацию всех власть имущих - начиная с Параши...Яцика...Гунтарёвой...Яресенко..и так без остановки..
Додано: Чет 13 сер, 2015 10:48
у нас акцизы на бензин и ДТ в евро...интересно они эта акцизы тоже на 26,7% поднимут?
p.s...считаю что это событие тоже можно со спокойной совестью отнести к "ЦЭ ПЭРЭМОГА" (такое ощущение что власть ведет борьбу с собственным народом на уничтожение )
Додано: Чет 13 сер, 2015 12:01
Даешь первый виток инфляции! Второй - индексация зарплат госслужащих и пенсий. А дальше по кругу ежеквартально! Доллар по 25грн через 5 лет может показаться Раем...
Додано: Пон 12 жов, 2020 16:41
Довольно таки интересный вопрос где эти люди сейчас и как дальше мы будем жить ведь прошло уже достаточно времени с этого момента.
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