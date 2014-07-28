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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 21 гру, 2017 18:39
orest написав: Hurt написав:orest
Здравствуйте.
Вы думаете что 28 + уже будет ближе к середине января - начало февраля ?
И сейчас, возможно, последний шанс в этом году купить ниже чем 28 ?
Вы об этом "гешефте" говорили несколькими страницами ранее ?
Спасибо.
Саме так. viewtopic.php?p=4242517#p4242517
якщо хтось злився в неділю-понеділок хоча б по 28-28,1 то вже сьогодні може відкупитися по 27,8.
Ну а далі, передбачаю те, про що писав про січень-лютий.
И уже сегодня откупиться по простому можно опять по 28,1
Но идея была верна. что будет возможность пипсовки.хотя специально сливать в расчёте поймать фигню, мало кто стал бы.мы с Очкариком так и отозвались тогда об идее.Это больше могло принести пользы тому. кто хотел купить и выждал низший курс, ну или со сдачей не тянул пока припало.так что чёт под вечер опять в горы пошли.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 18:42
orest
Всім привіт. Вітл знову в каталажці
Да, вот оказывается курсобразующий фактор заробитчан оказался офтопом.Скорее личное мнение оказалось не совпадающим, да ладно не холодно не жарко.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:31
Фух, только откупился на пиковой просадке по крипте...Теперь вернулся к доллару, т к он для меня стал второстепенным.Вижу - уравнялись 28, может чуток дороже.Курс как бы и не мал, но мои ожидания не оправдал.Думаю, что план па 27,80 не даёт права верхам попустить.Но скоро даст...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 23:24
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Суб 23 гру, 2017 22:59
Очкарик написав:
https://m.censor.net.ua/news/3041115/raschety_s_gazpromom_budut_provedeny_v_fevrale2018_posle_resheniya_arbitraja_po_tranzitu_glava_naftogaza
Есть чем платить? Лаве Нане?
З перспективою отримати в рази більше (біля 10 лярдів чистими), можна і заплатити. Є чим. А якщо кремляндія задумає не платити, в лютому-березні США арештують біля трильйона путінських. Думаю, звідти кілька нещасних лярдів для нас знайдеться.
По біткойну, думаю що перед фінальним передсмертним ростом впаде під 10-ку, може й ближче 5-ки.
Найімовірніше, арештують значно менше, але й кремль і Берлін будуть слухнянішими в наступному році.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Нед 24 гру, 2017 00:20
orest написав: Очкарик написав:
https://m.censor.net.ua/news/3041115/raschety_s_gazpromom_budut_provedeny_v_fevrale2018_posle_resheniya_arbitraja_po_tranzitu_glava_naftogaza
Есть чем платить? Лаве Нане?
З перспективою отримати в рази більше (біля 10 лярдів чистими), можна і заплатити. Є чим. А якщо кремляндія задумає не платити, в лютому-березні США арештують біля трильйона путінських. Думаю, звідти кілька нещасних лярдів для нас знайдеться.
По біткойну, думаю що перед фінальним передсмертним ростом впаде під 10-ку, може й ближче 5-ки.
Найімовірніше, арештують значно менше, але й кремль і Берлін будуть слухнянішими в наступному році.
По тяжбам с рашкой давно перестало быть понятно кто кому что должен.Последнее более менее внятное было. что мы им всё таки януковские должны вернуть.а дальше тёмный лес.
А вот с битком он не такой уж и тёмный.Орест ,по битку такие высказывания говорят о далёком расстоянии..... По битку есть вполне определённые уровни, там вопрос не в них самих, а в том куда сломлен будет тренд.Если вниз, то уровни 12600 - 10900 - 8500 - и т д.Эти уровни известны большинству. именно поэтому они и сбываются, т к при подходе к ним все трейдеры начинают главный движ. типа зная, что в этот момент делать.исключения бывают, но очень редко.
А вот с гривней волатильность поменьше и на фоне битка мне уже вообще стало всё равно. сколько она будет 27-28-29-30
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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