ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

Украинская власть заканчивает год с де-факто остановленной программой МВФ, и переносит на 2018 год ряд несогласованных с кредитором вопросов. Дальше договариваться с Фондом станет сложнее, особенно учитывая, что следующий год — предвыборный, и cуществует риск, что реформаторский запал чиновников сменится популистической риторикой. Публично власти уверяют, что в состоянии убедить Фонд продолжить финансирование. Если же это не удастся, Украина рискует остаться не только без денег МВФ, но и других кредиторов, оценивающих прогресс страны по наличию программы Фонда.

Девять месяцев Украина не получает средств от Международного валютного фонда, говорится в сегодняшней статье в «РБК-Украина». В 2017 году кредитор выделил Киеву всего один млрд долларов, пополнив золотовалютные резервы Национального банка. При этом украинские власти вернули МВФ больше, чем получили — 1,268 млрд долларов.

В сентябре министр финансов Александр Данилюк уверенно говорил о планах получить до конца года еще два транша, чтобы уложиться в график по выборке средств от МВФ в 2017 году. И тогда же министр анонсировал приезд миссии Фонда для пересмотра программы. Но никто так и не приехал, если не считать группу экспертов МВФ, которая в ноябре провела в Киеве около недели, изучая проект государственного бюджета на 2018 год.

И хотя министр финансов уверяет, что транш МВФ не влияет на планы его ведомства по привлечению займов, это не совсем так. Наличие действующей программы с Фондом — сигнал для других кредиторов, что со страной можно работать. По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, если в 2018 году не будет сотрудничества с МВФ, значит, не будет финансового ресурса ни от какой другой международной финансовой институции и европейских структур.

«И 1,8 миллиардов евро от Евросоюза, о которых говорят в Украине, также не будут получены», — уверен Устенко. Всего, по оценкам аналитика, потребность во внешнем финансировании на следующий год для Украины составляет около семи миллиардов долларов.

Эти опасения разделяют и в Национальном банке. Прекращение сотрудничества с МВФ — это ключевой макроэкономический риск на ближайшие годы, считают в НБУ. Из декабрьского отчета НБУ о финансовой стабильности следует, что без поддержки МВФ правительству будет крайне сложно рефинансировать более 20 млрд долларов госдолга в 2018-2020 годах. И это без учета пяти миллиардов долларов долгов госкомпаний.

«Из вышеупомянутой суммы около трети пойдет на погашение кредитов МВФ, привлеченных по предыдущим программам. Это существенные выплаты, учитывая текущий уровень международных резервов НБУ (18,9 млрд долларов на конец ноября) и уровень поступлений по финансовому счету», — поясняют в Нацбанке.

В НБУ также не скрывают, что, медля с возобновлением сотрудничества с МВФ, власти могут остаться без кредитования от других международных финансовых организаций (МФО) и правительств. Ведь зачастую программы разных МФО похожи по своим требованиям к заемщикам.

Исключение в каком-то смысле составляет пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза. Там прописаны конкретные задачи, под которые страна может получить деньги. Но, как известно, третий транш от ЕС в размере 600 млн евро в этом году в Украину так и не поступил.

Власти «сорвали дедлайн» сразу по нескольким условиям. Среди прочего, правительство так и не договорилось с депутатами о снятии запрета на экспорт леса-кругляка. Кроме того, не была запущена автоматическая проверка электронных деклараций чиновников, не принят закон о кредитном реестре НБУ и не созданы условия для проверки информации и бенефициаров компаний.

В начале декабря президент Петр Порошенко поспешил заявить, что Украина получит от ЕС 1,8 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи. Но глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли пояснил, что для принятия такого решения может потребоваться несколько месяцев. «Сотрудничество Украины с МВФ — одно из условий, которое будет связано с возможной программой макрофинансовой помощи ЕС», — заверил посол.

Заморозка программы МВФ чревата и тем, что инвесторы ухудшат оценку финансовой позиции украинского правительства и, как следствие, это приведет к существенному росту доходности при размещении новых выпусков облигаций или де-факто полному закрытию рынков капитала для Украины, отмечают в Нацбанке.

Правда, Министерство финансов пока не намерено отказываться от планов по выпуску в следующем году еврооблигации на два миллиарда долларов. По словам заместителя министра финансов Юрия Буцы, этот объем может быть скорректирован, если, к примеру, поступит макрофинансовая помощь от ЕС. О сроках и условиях, на которых Минфин потенциально может разместить евробонды, в ведомстве пока говорить не готовы. Но все же в Минфине соглашаются, что выходить на внешние рынки имеет смысл, лишь находясь в программе МВФ.

«С точки зрения успешности выпуска, намного целесообразнее делать этот выпуск после очередного пересмотра программы», — пояснил Буца. Если же пересмотра не будет и МВФ не выделит новый транш в 2018 году, то Украина вряд ли станет размещать евробонды, считает начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке ИК Concorde Capital Юрий Товстенко.

«В сентябре нам повезло, и мы вовремя разместили евробонды. Но я очень сомневаюсь в возможности фондироваться на внешних рынках без МВФ. И это далеко не вопрос ставок, что с МВФ мы можем привлечь под 7%, а без МВФ, условно говоря, — под 9%. Если нет программы МВФ, то вопрос у инвесторов становится так, что они просто не работают со страной», — отметил Товстенко.

Учитывая, что под МВФ подвязаны планы правительства по привлечению средств от других кредиторов, власти как минимум будут вынуждены искать пути для компромисса. Как максимум — уступить Фонду, к примеру, в том же газовом вопросе. И как бы политикам нравились или не нравились требования МВФ, но без давления Фонда власти не мотивированы проводить реформы, отмечает Олег Устенко.

«МВФ может быть той «палкой» или частью механизма, который может выдавить реформы из украинского политического класса. Прежде всего, в тех вопросах, которые касаются борьбы с коррупцией, приватизации, обеспечения верховенства права», — уверен аналитик.

Напомню, в начале декабря МВФ назвал 5 требований к Украине для получения очередного транша.

Среди них и создание независимого антикоррупционного суда, на что нынешняя коррумпированная власть во главе с Порошенко, естественно, не пойдет и чему сейчас чинит плохо скрытый саботаж…

Таким образом, возобновления кредитования от МВФ при этой власти ждать не стоит, что непременно приведет к очередному обвалу гривны и прочим большим проблемам в Украине…