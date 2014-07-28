ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

Додано: Чет 28 гру, 2017 18:36

Налик как то растёт, точнее растягивается, что и было предсказуемо.

По идее завтра подведём итоги и наградим победителя(лей).

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.