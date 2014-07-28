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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 27 гру, 2017 20:21
Тут вспомним, что и в прошлом так прогнозировали.Но меня не оставляет в покое заявленный бюджетный курс.исходя из него похоже на правду.И я очень сомневаюсь в благоразумной сдаче сейчас по 28(даже ниже), чтобы откупить летом.Может что и выгорит, но меньше ожидаемого.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 28 гру, 2017 08:46
Vitl
жду не меньше 28.5, иначе в следующем году
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Kirk Hammet
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Додано: Чет 28 гру, 2017 13:18
Kirk Hammet написав:Vitl
жду не меньше 28.5, иначе в следующем году
В этом году?
Крайне маловероятно.
В январе - вполне реально.
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ЛАД
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Додано: Чет 28 гру, 2017 14:38
ЛАД
январь - февраль, позже не рискну
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Kirk Hammet
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:36
Налик как то растёт, точнее растягивается, что и было предсказуемо.
По идее завтра подведём итоги и наградим победителя(лей).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:38
Kirk Hammet написав:ЛАД
январь - февраль, позже не рискну
Тут вспомнилось мне любимое ранее выражение - рука на пульсе.Дело в том, что не нужно ничего загадывать, нужно стратегию строить по рынку.Там ближе станет более понятной ситуация - политика, мвф, реформы, земля, шутка или нет 29,30 и мн др,а вот тогда и действовать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:35
Глянул табличку, есть претендент, пропажа наша Алекс 2007, но это анонс.По высчитываемым номинациям это начальник штаба Кроп посчитает
Орест наконец то близок или победит.Я остаюсь верен себе и почти не промахнулся, т к чуть позже ожидаю свой курс
ПС по битку у меня лучше стало получаться угадывать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:04
freeze написав:
Мне нравится как ребята с Нафтогаза считают:
доходы Украины от транзита российского газа в Европу в 2-3 раза превышают доходы, которые будет получать российская сторона, продавая газ “Нафтогазу”.
Не владею ситуацией с оборотами (и по закупке и по транзиту). Но с точки зрения математики все возможно.
Объем прокачки Х тариф > Объем закачки Х цена.
ИМХО, ребята путают понятия дохода и прибыли, но тогда непонятно:
как они оценивают с/с газа у Газпрома
учитывают ли с/с прокачки для Украины
Есть три вида лжи:
Ложь
Наглая ложь
Статистика
Ранжировано по возрастанию
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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