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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 784785786787
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 20:21

  Kirk Hammet написав:Консенсус (конец года) 28,6
Консенсус (средний) 28,1
большинство опрошенных аналитиков прогнозируют девальвацию гривны к уровню 28,5-30 грн/$

https://biz.censor.net.ua/resonance/3041479/kakim_budet_kurs_grivny_v_2018_godu

тенденция очевидна ;)


Тут вспомним, что и в прошлом так прогнозировали.Но меня не оставляет в покое заявленный бюджетный курс.исходя из него похоже на правду.И я очень сомневаюсь в благоразумной сдаче сейчас по 28(даже ниже), чтобы откупить летом.Может что и выгорит, но меньше ожидаемого.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 08:46

Vitl

жду не меньше 28.5, иначе в следующем году ;)
Kirk Hammet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 13:18

  Kirk Hammet написав:Vitl

жду не меньше 28.5, иначе в следующем году ;)

В этом году?
Крайне маловероятно.
В январе - вполне реально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 14:38

ЛАД
январь - февраль, позже не рискну
Kirk Hammet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

Налик как то растёт, точнее растягивается, что и было предсказуемо.
По идее завтра подведём итоги и наградим победителя(лей).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:38

  Kirk Hammet написав:ЛАД
январь - февраль, позже не рискну


Тут вспомнилось мне любимое ранее выражение - рука на пульсе.Дело в том, что не нужно ничего загадывать, нужно стратегию строить по рынку.Там ближе станет более понятной ситуация - политика, мвф, реформы, земля, шутка или нет 29,30 и мн др,а вот тогда и действовать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:35

Глянул табличку, есть претендент, пропажа наша Алекс 2007, но это анонс.По высчитываемым номинациям это начальник штаба Кроп посчитает :D Орест наконец то близок или победит.Я остаюсь верен себе и почти не промахнулся, т к чуть позже ожидаю свой курс :D
ПС по битку у меня лучше стало получаться угадывать :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:Мне нравится как ребята с Нафтогаза считают:
доходы Украины от транзита российского газа в Европу в 2-3 раза превышают доходы, которые будет получать российская сторона, продавая газ “Нафтогазу”.


Не владею ситуацией с оборотами (и по закупке и по транзиту). Но с точки зрения математики все возможно.
Объем прокачки Х тариф > Объем закачки Х цена.

ИМХО, ребята путают понятия дохода и прибыли, но тогда непонятно:
    как они оценивают с/с газа у Газпрома
    учитывают ли с/с прокачки для Украины

Есть три вида лжи:
    Ложь
    Наглая ложь
    Статистика
Ранжировано по возрастанию :mrgreen:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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