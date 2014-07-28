ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

Вечернего обзора не было. Все что есть: Дата: 29 декабря 2017 г. 16.55 Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка: $ - 28,10-15/28,20 UAH/USD (с утра – 28,00/26,10 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,20 UAH/USD).
Исходя из этого имеем победителя Alex2007 в номинации победитель года ииииииииии в номинации супер прогнозист! В номинации дубль нет никого. Абсолютным чемпионом становится ........Alex2007 ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Snoopik таки тоже молодец. Всем спасибо, с наступающим.
Век живи-век учись... Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).
Всім привіт. Вітаю з заслуженою перемогою Alex2007 та решту з трійки призерів - Snoopik, Crop (окрема величезна подяка за ідею, організацію, технічний супровід). Всіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Всім-всім міцного здоровя, здійснення мрій, миру та злагоди в сімях-родинах, МИРУ, та всяких гараздів. Найщиріші вітання та передсвяткові гратуляції батьку-засновнику. Всім гарних та веселих свят.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Конечно голосовалку нужно продолжить... Что предлагаю к размышлению...не раздувать её разными номинациями, не усложнять ни себе голову, ни работу генштабу.Далее, т к ДС по каким то причинам не выступил с добрым вечерком и у нас был ориентир на вечерний Днепр, то это не совсем корректно и предлагаю найти ресурс, где есть сводный средний курс по обменкам за прошедший день.Такой ресурс вполне можно взять за основу для подведения итогов.Предлагайте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
сводный средний курс по обменкам за прошедший день.
Можно https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/all/ - там есть разбивка по городам; адекватный, нет излишних перекосов, нормальный исторический график. Но правда, на резких загонах иногда слегка отстает, но для аналитики по графику это даже лучше, т.к. можно чуть лучше соориентироваться с будущими курсами. Хорошо бы конечно если был бы график с минимумами и максимумами в виде свечей, но думаю когда нибуть появится - вот кстати идея для админов "Миняйла": отсеивать излишних шатунов с подгонкой курсов и допилить график, как это например на инвестинг.ком или трэйдингвью. (Кстати на investing.com тоже есть график uah\usd, в основном на основе смеси оффиц.курса и межбанка, но там иногда появляются интересные технические сигналы)
сводный средний курс по обменкам за прошедший день.
Можно https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/all/ - там есть разбивка по городам; адекватный, нет излишних перекосов, нормальный исторический график. Но правда, на резких загонах иногда слегка отстает, но для аналитики по графику это даже лучше, т.к. можно чуть лучше соориентироваться с будущими курсами. Хорошо бы конечно если был бы график с минимумами и максимумами в виде свечей, но думаю когда нибуть появится - вот кстати идея для админов "Миняйла": отсеивать излишних шатунов с подгонкой курсов и допилить график, как это например на инвестинг.ком или трэйдингвью. (Кстати на investing.com тоже есть график uah\usd, в основном на основе смеси оффиц.курса и межбанка, но там иногда появляются интересные технические сигналы)
Пока больше нравится первый вариант, на Минфине курс реально отстаёт, когда то спорили с Экситом.Он тоже любитель там посмотреть.А я как ни гляну, реально отличается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.