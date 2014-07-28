ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

Додано: Суб 30 гру, 2017 10:23

Всім привіт. Вітаю з заслуженою перемогою Alex2007 та решту з трійки призерів - Snoopik, Crop (окрема величезна подяка за ідею, організацію, технічний супровід). Всіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Всім-всім міцного здоровя, здійснення мрій, миру та злагоди в сімях-родинах, МИРУ, та всяких гараздів.

Найщиріші вітання та передсвяткові гратуляції батьку-засновнику.

Всім гарних та веселих свят.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.