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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 785786787788
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 09:22

Вечернего обзора не было. Все что есть:
Дата: 29 декабря 2017 г. 16.55
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,10-15/28,20 UAH/USD (с утра – 28,00/26,10 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,20 UAH/USD).

Исходя из этого имеем победителя Alex2007 в номинации победитель года ииииииииии
в номинации супер прогнозист!
В номинации дубль нет никого.
Абсолютным чемпионом становится ........Alex2007
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Зображення

Snoopik таки тоже молодец. Всем спасибо, с наступающим.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).
Crop
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 10:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

Всім привіт. Вітаю з заслуженою перемогою Alex2007 та решту з трійки призерів - Snoopik, Crop (окрема величезна подяка за ідею, організацію, технічний супровід). Всіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Всім-всім міцного здоровя, здійснення мрій, миру та злагоди в сімях-родинах, МИРУ, та всяких гараздів.
Найщиріші вітання та передсвяткові гратуляції батьку-засновнику.
Всім гарних та веселих свят.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 13:16

Поздравляю победителя и победителей.Всех с наступающим НГ.Желаю в Новом году кроме здоровья, новых торговых идей, удачных сделок и инвестиций, соответственно благополучия в ваших семьях.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 13:19

Конечно голосовалку нужно продолжить...
Что предлагаю к размышлению...не раздувать её разными номинациями, не усложнять ни себе голову, ни работу генштабу.Далее, т к ДС по каким то причинам не выступил с добрым вечерком и у нас был ориентир на вечерний Днепр, то это не совсем корректно и предлагаю найти ресурс, где есть сводный средний курс по обменкам за прошедший день.Такой ресурс вполне можно взять за основу для подведения итогов.Предлагайте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 13:40

  Vitl написав:сводный средний курс по обменкам за прошедший день


https://finance.i.ua/ ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 14:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:... пропажа наша ...

А вот и я, пришел за своей шоколадной медалькой :mrgreen: :lol:


1. Благодарю за поздравления и поздравляю всех коллег по цеху!
2. Поздравляю всех с наступающими праздниками и желаю разнообразных профитов (и финансовых, и жизненных) в новом году! :wink:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 14:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

сводный средний курс по обменкам за прошедший день.

Можно https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/all/ - там есть разбивка по городам; адекватный, нет излишних перекосов, нормальный исторический график.
Но правда, на резких загонах иногда слегка отстает, но для аналитики по графику это даже лучше, т.к. можно чуть лучше соориентироваться с будущими курсами.
Хорошо бы конечно если был бы график с минимумами и максимумами в виде свечей, но думаю когда нибуть появится - вот кстати идея для админов "Миняйла": отсеивать излишних шатунов с подгонкой курсов и допилить график, как это например на инвестинг.ком или трэйдингвью. (Кстати на investing.com тоже есть график uah\usd, в основном на основе смеси оффиц.курса и межбанка, но там иногда появляются интересные технические сигналы)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 14:31

  Alex2007 написав:
  Vitl написав:... пропажа наша ...

А вот и я, пришел за своей шоколадной медалькой :mrgreen: :lol:


1. Благодарю за поздравления и поздравляю всех коллег по цеху!
2. Поздравляю всех с наступающими праздниками и желаю разнообразных профитов (и финансовых, и жизненных) в новом году! :wink:

Зображення
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).
Crop
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:07

  Alex2007 написав:
сводный средний курс по обменкам за прошедший день.

Можно https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/all/ - там есть разбивка по городам; адекватный, нет излишних перекосов, нормальный исторический график.
Но правда, на резких загонах иногда слегка отстает, но для аналитики по графику это даже лучше, т.к. можно чуть лучше соориентироваться с будущими курсами.
Хорошо бы конечно если был бы график с минимумами и максимумами в виде свечей, но думаю когда нибуть появится - вот кстати идея для админов "Миняйла": отсеивать излишних шатунов с подгонкой курсов и допилить график, как это например на инвестинг.ком или трэйдингвью. (Кстати на investing.com тоже есть график uah\usd, в основном на основе смеси оффиц.курса и межбанка, но там иногда появляются интересные технические сигналы)


Пока больше нравится первый вариант, на Минфине курс реально отстаёт, когда то спорили с Экситом.Он тоже любитель там посмотреть.А я как ни гляну, реально отличается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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