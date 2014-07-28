З НОВИМ РОКОМ!!!
....тож всіх прогнозерів, ласкаво запрошую сюди
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Додано: Пон 01 січ, 2018 22:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)
З НОВИМ РОКОМ!!!
....тож всіх прогнозерів, ласкаво запрошую сюди
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:16
Контекст.
Евро - вверх, золото - вверх.Гривна стабильна с недавних пор.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 02 січ, 2018 23:51
Crop, спасибо вам за увлекательное соревнование! Было очень интересно.
Присоединяюсь к поздравлениям Alex,2007 а также всех поздравляю с Новым годом и Рождеством. Пусть у вас в следующем году появятся новые мечты и пусть всегда хватает сил идти до конца, чтобы воплощать их в реальность.
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