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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 786787788789
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:38

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

З НОВИМ РОКОМ!!!
....тож всіх прогнозерів, ласкаво запрошую сюди
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:16

Контекст.
Евро - вверх, золото - вверх.Гривна стабильна с недавних пор.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:51

  Crop написав:Вечернего обзора не было. Все что есть:
Дата: 29 декабря 2017 г. 16.55
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,10-15/28,20 UAH/USD (с утра – 28,00/26,10 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,20 UAH/USD).

Исходя из этого имеем победителя Alex2007 в номинации победитель года ииииииииии
в номинации супер прогнозист!
В номинации дубль нет никого.
Абсолютным чемпионом становится ........Alex2007
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
...


Crop, спасибо вам за увлекательное соревнование! Было очень интересно.
Присоединяюсь к поздравлениям Alex,2007 а также всех поздравляю с Новым годом и Рождеством. Пусть у вас в следующем году появятся новые мечты и пусть всегда хватает сил идти до конца, чтобы воплощать их в реальность.
Play smart
ulanusa1
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