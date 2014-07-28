ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

Додано: Сер 10 січ, 2018 00:03

prodigy написав: утром сдал пару штук па 28,10... утром сдал пару штук па 28,10...

А мне заплатили гривной па 28,40вместо долларов.Так и живём...[/quote]А мне товар считали по 28.50 сегодня[/quote]и мне сказали, если платите долларами, то посчитаем 28,6[/quote]Тогда немного подитожим...Реально легко взять по 28,35 или в обманке или в банках.Пару копеек плюсминус не в счёт.Товар продавцы конечно округлённо посчитали по 28,50.В былые времена и по 29 могли бы, да времена не те, люди не купят ничего.С товаром встречал много манипуляций в зависимости от ходовых качеств товара.Могут спекули применять всякие торговые приёмы, например - браслет вам отдам за 10 баксов и курс ещё 25, т к старая закупка.При чём тут закупка, 10 баксов и в Африке 10 баксов.Значит браслет готовы отдать и за 9 и за 8 баксов лишь бы сдыхаться.Это я так подбирал на рынке браслет к часам вместо сломавшегося.Яйца с др стороны - платите баксами. ой посчитаем по 28,6 даже и 7 и 8....Однозначно потому, что или товар посчитан уже по 29 или главное впарить хоть за сколько нибудь и получить хоть какую нибудь прибыль, т с пойти навстречу покупателю.Ну и т д, кто торговал знает эти все приёмы.