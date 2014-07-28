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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 787788789790
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 18:38

предупредил...

утром сдал пару штук па 28,10...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 19:05

  чик написав:утром сдал пару штук па 28,10...

А мне заплатили гривной па 28,40 8) вместо долларов.Так и живём... :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 19:44

  Vitl написав:
  чик написав:утром сдал пару штук па 28,10...

А мне заплатили гривной па 28,40 8) вместо долларов.Так и живём... :D

А мне товар считали по 28.50 сегодня :(
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 20:01

  kolyuchy написав:
  Vitl написав:
  чик написав:утром сдал пару штук па 28,10...

А мне заплатили гривной па 28,40 8) вместо долларов.Так и живём... :D

А мне товар считали по 28.50 сегодня :(


и мне :mrgreen: сказали, если платите долларами, то посчитаем 28,6
Слава Героям
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:03

  prodigy написав:утром сдал пару штук па 28,10...

А мне заплатили гривной па 28,40 8) вместо долларов.Так и живём... :D[/quote]
А мне товар считали по 28.50 сегодня[/quote]

и мне сказали, если платите долларами, то посчитаем 28,6[/quote]

Тогда немного подитожим...
Реально легко взять по 28,35 или в обманке или в банках.Пару копеек плюсминус не в счёт.Товар продавцы конечно округлённо посчитали по 28,50.В былые времена и по 29 могли бы :D , да времена не те, люди не купят ничего.С товаром встречал много манипуляций в зависимости от ходовых качеств товара.Могут спекули применять всякие торговые приёмы, например - браслет вам отдам за 10 баксов и курс ещё 25, т к старая закупка.При чём тут закупка, 10 баксов и в Африке 10 баксов.Значит браслет готовы отдать и за 9 и за 8 баксов лишь бы сдыхаться.Это я так подбирал на рынке браслет к часам вместо сломавшегося.Яйца с др стороны - платите баксами. ой посчитаем по 28,6 даже и 7 и 8 :D ....Однозначно потому, что или товар посчитан уже по 29 или главное впарить хоть за сколько нибудь и получить хоть какую нибудь прибыль, т с пойти навстречу покупателю.Ну и т д, кто торговал знает эти все приёмы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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З нами з: 04.05.10
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  #<1 ... 787788789790
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