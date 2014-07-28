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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 18:32

Показалось, что этот рост - уже похож на дохлого кота - но вечером он ожил :-)
По цифрам согласен, на полдня изменил мнение потому что испугался, что "завтра будет дешевле". Но позже понял, что пока рано бежать :-)
По датам (18-19 января) - прогноз не меняю. Считаю это будет локальным пиком месяца :-)
По второй волне - пока нет новой инфо, всё по-старому. Разве что локальный подскок нефти. Но не думаю, что он будет долгим, и сможет оказать влияние
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 19:48

  Vitl написав:
  Вкладчик1234 написав:Думаю по 28.30-28.35 можно начинать переворачиваться в грн. Это "окно" будет недельку или дней 9-10.

Другие версии приветствуются :-)

И на чём основано изменение курса твоего корабля :?: Недавно о борт должно было удариться две волны девала, теперь по каким то нищасным 28 с копейками переворачиваться.Уже как то писал, что принимаю версию АС о 19 февраля, тогда числа до 1-10 вероятен рост.

потихоньку сдаю, ешо пару па 28,3 :mrgreen:
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:29

  чик написав:потихоньку сдаю, ешо пару па 28,3 :mrgreen:

Перевожу - Чик намекает на 29 уже на днях :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:32

  Вкладчик1234 написав:Показалось, что этот рост - уже похож на дохлого кота - но вечером он ожил :-)
По цифрам согласен, на полдня изменил мнение потому что испугался, что "завтра будет дешевле". Но позже понял, что пока рано бежать :-)
По датам (18-19 января) - прогноз не меняю. Считаю это будет локальным пиком месяца :-)
По второй волне - пока нет новой инфо, всё по-старому. Разве что локальный подскок нефти. Но не думаю, что он будет долгим, и сможет оказать влияние


Мне кажется, что ты опираешься на прошлый год.В нём пик был как раз как ты представляешь.В 20х числах уже пошёл спад.Но вспомним, что осень не совпадала с разницей примерно месяц, да и наступивший год обещает быть необычным.Ведь в прошлом были заложены чудеса в виде зарплат и пенсий. вон в трамвае грамотные ребята всё никак не сложат ввп на душу с доходами, деньги из воздуха возникают :o
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:05

  Vitl написав:
  чик написав:потихоньку сдаю, ешо пару па 28,3 :mrgreen:

Перевожу - Чик намекает на 29 уже на днях :D


Маршруточники Одессы уже поняли намек.
С 15 января проезд в одесских маршрутках будет стоить 7 грн.
Мы должны понимать, что, подняв цену за проезд, качество перевозок не улучшится, — заявил директор департамента транспорта Александр Илько.

Поднятие цены на 40 процентов. Ай, молодцы, это чтобы долго не нервничали, а то на 5 процентов какие-то цены поднимать, потом на 7 процентов - у нас это не комильфо. Славянские души.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 12:13

  freeze написав:
  Vitl написав:
  чик написав:потихоньку сдаю, ешо пару па 28,3 :mrgreen:

Перевожу - Чик намекает на 29 уже на днях :D


Маршруточники Одессы уже поняли намек.
С 15 января проезд в одесских маршрутках будет стоить 7 грн.
Мы должны понимать, что, подняв цену за проезд, качество перевозок не улучшится, — заявил директор департамента транспорта Александр Илько.

Поднятие цены на 40 процентов. Ай, молодцы, это чтобы долго не нервничали, а то на 5 процентов какие-то цены поднимать, потом на 7 процентов - у нас это не комильфо. Славянские души.

Мда.Считаю, что полная ответственность за происходящее лежит на действующей власти, просто раскочегарившей инфляцию.И замазывающую глаза мелкими повышениями соцвыплат.Большая часть повышений в процентах и рядом не стояла с повышениями расходов.осталось курсу доллара стать на своё место.Только нам перекроют внешний краник и сразу будет столько сколько 1234 писал в трамвае. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 12:29

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

Нынче 28,70 многие рисуют.Как бы и не мало.Но, зная всю историю, уже кажется что и маловато будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 12:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

Давайте после старого НГ срочно проголосуем, чтобы не перед самым концом месяца.На прежних договорённостях.Здесь будет интерес, т к возможно два варианта - 1.продолжение девала на февраль.2.слом тренда как это было в прошлом году и длительное укрепление гривны.Вот давайте и отдадим свои голоса-идеи.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:41

  Vitl написав:Давайте после старого НГ срочно проголосуем

если Crop готов делать табличку, можно снова сделать прогнозы.
предлагаю ограничится началом лета.
т.е. давать прогнозы на 1 фев, 1 марта, 1 апреля, 1 мая и на 1 июня
...
uaprofi
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  #<1 ... 788789790791
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