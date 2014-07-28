ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

Додано: Чет 11 січ, 2018 12:29

Нынче 28,70 многие рисуют.Как бы и не мало.Но, зная всю историю, уже кажется что и маловато будет.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.