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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 791792793794
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:16

Vitl А, сорян, вчитался в твой пост и увидел что ты предположил)))
Очкарик дай точные вводные, тебе слиться надо по нужде в этом месяце? Если да, то думаю на предстоящей неделе ключевыми будут вторник и среда. Все внимание на МБ, отмашку даст НБУ, а я поддержу :)
А так еще раз озвучу свои мысли - смотрим как курс поведет себя при подходе к 29, вернее НБУ. Ну вот по чуйке, пока выше 29 дорого для всех. А вот под слив (кому по нужде, кому для депо и летний откуп) самый раз думаю.
П.С. если уж говорить о технике, то пробили максимум того года на МБ, вот теперь надо увидеть какой новый уровень будет защищать НБУ.
Буду стараться почаще заглядывать на ветку и делиться своими мыслями.
И помните, все могут ошибаться, и решения принимать лично вам :!:
Snoopik
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:20

  Snoopik написав:Vitl
И помните, все могут ошибаться, и решения принимать лично вам :!:


ошибка в пределах погрешности 1,5-2,0% это нормально,
а не как ДС с паритетом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:38

orest
Спасибо за подробный обзор!
На мой взгляд, он гораздо интереснее АС, хотя читается тяжелее (т.к. серьёзнее), поэтому столько "+" не будет. :)
Пост Ingvar"а расцениваю как инсинуации.
Теперь по делу. (По просьбам трудящихся по пунктам :) )
1. Маленькое замечание - цифры в начале, естественно, не в тыс., а в млн. долл.
2. Чтение поста внушает оптимизм. В общем, почти со всем согласен. Дефолтов тоже не ожидаю. Но самое интересное, что весь этот оптимизм, собранный вместе, почему-то вызывает смутные сомнения. :)
3. По п 2,4,5 согласен практически полностью. У меня несколько другая аргументация, но выводы те же.
ОВДП безусловно не проблема. Иностранных держателей у нас мало (в отличие от 1998 г. в РФ), их выход не будет критическим, а внутренних слишком легко "нагнуть", что периодически и делалось, начиная ещё от сталинских займов "на восстановление народного хозяйства".
По МВФ. Не берусь судить, насколько важно наличие главы НБУ и смена главы МВФ, но и МВФ, и Украина слишком заинтересованы в продолжении сотрудничества (точнее, в удержании ситуации и поддержке Украины на плаву), поэтому никаких возражений ни по сути, ни по срокам. Единственное, на март не рассчитываю - не раньше апреля, а скорее май-июнь. Хотя orest тоже называет март как крайний случай, но, думаю, никаких "крайностей" не будет, так же, как и мартовского транша.
По международным судам комментариев нет, согласен. Ожидаю, что отклонения от 0, если и будут, то не очень значительные.
4. По п.6 о внутриполитической ситуации также согласен. Считаю, что всё это пена. Кроме того, практика показывает, что наши внутриполитические дрязги если и влияют на курс, то не очень сильно и достаточно кратковременно. Серьёзно повлиять на курс может разве что очередной Майдан (настоящий, а не игрушечный), но такого в обозримом будущем не ожидаю.
5. Больше всего сомнений вызывают пп. 3 и 7.
Не очень понял фразу
Раніше зауважував, що ріст тіні в 16 році склав не менше 20%, думаю, що цього року ріст склав не менше 10%.

Имеется ввиду рост доли теневой экономики или рост её объема по отношению к прошлому году? Скорее, второе. Ну тут спорить не могу. Никаких данных по этому вопросу нет, можно только верить или не верить. Я лично в такой рост не верю. Думаю, при таком росте тени, в офиц. статистике цифры роста тоже были бы значительно выше. Поэтому не согласен со следующей фразой orest"а:
Тому, гадаю, з ростом економіки і ВВП у нас все ок (про що яскраво говорить і ріст імпорту та експорту на 20-30%, що абсолютно не корелює з ростом економіки на 2% чи часто згадуваним багатьма «експертами» спадом).

Рост импорта-экспорта не обязательно свидетельствует о реальном росте экономики, а может объясняться совсем иначе. Например, по руде - физ. объём экспорта снизился, а в деньгах вырос в почти 1,5 раза за счёт роста мировых цен. Экспорт многих видов с/х продукции растёт не за счёт роста объёмов производства, а за счёт внутр. рынка, что приводит к значительному росту цен в Украине.
По п.7. Чисто внешнеполитическую ситуацию комментировать не буду. Думаю, ничего особо не изменится.
По внешнеэкономической ситуации уверенного оптимизма orest"а не разделяю.
По ценам на руду-металл не знаю, на чём основаны прогнозы австралийского правительства, возможно они и не оправдаются (как и любые другие), но в любом случае, данных для анализа у них гораздо больше, чем у нас, поэтому пренебрегать их прогнозами о падении цен не стоит. Хотя тут orest тоже пишет
сподіваюся, що не справдяться аналітичні прогнози про значне падіння цін на метал, через зменшення споживання в Китаї, адже зараз чудові результати демонструють Індія та Бразилія.

Надеяться, конечно, можно, но уверенности никакой.
По с/х продукции и ценам на энергоресурсы. В трамвае мы с Сибаритом несколько раз этот вопрос затрагивали, он надеется на рост стоимости с/х продукции вслед за металлом и энергоресурсами. Пока этого не наблюдается и уверенности, что это произойдёт в ближайшем будущем у меня нет. С/х уделяется большое внимание во всём мире и производство растёт заметно. Конечно, может быть подскок цен благодаря недороду из-за погодных условий, но в этом случае никаких гарантий, что это не коснётся нас.
Рост цен на нефть, а в результате и на газ, происходит благодаря ограничениям добычи и выгоден и США тоже, учитывая что себестоимость сланца всё же выше, и при падении цен сланц. добыча становится не выгодной. Поэтому надеяться на заметное снижение цен можно, но ...
найбільшого позитиву чекаю від росту в геометричній прогресії технологій, включаючи інформаційні та мережеві, що дасть значно більшого завантаження нашій АТ

Не знаю, что такое АТ, если имеется ввиду IT, то, безусловно, это верно. Но, к сожалению, IT составляет достаточно небольшой % нашей экономики и занято в ней относительно немного людей.

С сохранением сезонности согласен.
Особых "небезпек для курсу ... в подіях лютого-березня, пов’язаних з доповіддю в США по РФ" в общем-то не вижу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:12

ЛАД

в дополнение в вашему посту

http://finbalance.com.ua/news/Sumnivni-operatsi-derzhbankiv-i-Sim-z-OVDP-tri-karni-spravi-v-yakikh-fihuruvala-hrupa-ICU
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:24

Міністерство фінансів України прогнозує зростання граничного розміру гарантованого державою боргу до кінця 2018 року в 2,3 рази - до 747,6 млрд грн, тоді як прогнозований показник на 2017 рік не повинен перевищити 321 млрд грн. Такі дані оприлюднено в презентаційних матеріалах про показники держбюджету на 2018 рік на сайті міністерства

"Основу прогнозу на 2018 рік становить повна вибірка коштів за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, кредитною угодою між Державним банком розвитку КНР і НАК "Нафтогаз України", повне надання державних гарантій в 2017 і 2018 рр.", - пояснили в прес-службі Мінфіну.
"До того ж всі розрахунки зроблені за курсом 30,1 грн за долар на кінець року, тоді як реальний показник за підсумками 2018 року може бути значно нижчий, про що свідчить ситуація на прикладі 2017 року", - пояснили агентству в коментарі.
Граничний розмір державного боргу на кінець 2018 року не перевищить 1,999 трлн грн, тоді як за підсумками 2017 р. передбачуваний розмір держборгу не повинен перевищити 1,83 трлн грн.
Співвідношення держборгу до ВВП зросте з очікуваних 75,6% у 2017 р. до 82,4% до кінця 2018 р., прогнозує Мінфін. Загалом до кінця поточного року держборг не повинен перевищити 2,756 трлн грн.
Як повідомлялося, закон про держбюджет на 2017 рік після перегляду в липні передбачав граничний розмір держборгу наприкінці 2017 року 1,83 млрд грн, граничний розмір гарантованого державою боргу в 579,4 млрд грн порівняно з 1,501 млрд грн і 444,78 млрд грн на кінець 2016 року в законі про держбюджет-2016.
https://minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%91%D0%A3%202018%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD.pdf
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:30

ЛАД

Спасибо за отклик на мою просьбу, и вообще за информацию.Я тоже со многим из сообщения Ореста согласен.И тоже не считаю. что будет какой нибудь сильный обвал.Но генеральный курс на север никто не отменил никакими покращеннями и показниками.Плюс огромное недоверие к власти как к нечистым манипулятолрам.Ну как можно без матюков слушать Розенко говорящего при каждом повышении соц, что это на цены не повлияет.И тут же слушать коментари руководителей предприятий оправдывающихся за повышение цен или тарифов тем. что больше не за что поднять зарплату.И так почти во всём. :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:34

prodigy

"До того ж всі розрахунки зроблені за курсом 30,1 грн за долар на кінець року, тоді як реальний показник за підсумками 2018 року може бути значно нижчий, про що свідчить ситуація на прикладі 2017 року", - пояснили агентству в коментарі.

Давай разберём этот абзац...
В 2017 на конец года был запланирован курс 27,8.А реально получился даже выше.Скорее всего они имели ввиду плановый средний курс 27,20 и получившийся 26,60.Но тогда нужно было о них и писать , а не о конце года.Я вообще в шоке от того, что у нас в стране поголовно депилы и крайне мало кто может качественно сделать свою работу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:51

Vitl
Выводы я не делал, кроме того что девала не ожидаю. Но пока что риски роста доллара в Украине считаю значительными. С высказыванием Адама о слабой зависимости курса от торгбаланса категорически не согласен. Рост экономики крайне слабый.
Годовой прогноз курса orest"ом считаю вполне реальным.
Насчёт министров. Не знаю, какие они специалисты и управленцы (кажется, не очень), но публичные комментарии, уже как-то писал, я бы им запретил делать категорически. Особенно Реве, но и другим тоже.

orest, но "Форвард" в санкционных списках не значится.
А вообще, кажется, что куратора или ВА можно ввести в любой наш банк. У них у всех положение не очень. Но некоторые банки государство поддерживает сильно, другие не очень, третьи вообще не поддерживает иди даже хочет ликвидировать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:00

  ЛАД написав:Рост экономики крайне слабый.


Вчера беседовал с начальником отдела продаж украинской дочки одной зарубежной фирмы, зашедшей на наш рынок в еще далеком 2001 году, оптовая и розничная торговля с многомиллионными долларовыми оборотами. Начиная с 2001 года был постоянный рост продаж при сравнении год к году и даже месяц к месяцу, не было ни одного исключения.
Впервые с 2001 года ноябрь и декабрь дали отрицательный результат в сравнении с предыдущим годом.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:04

  Vitl написав:prodigy

"До того ж всі розрахунки зроблені за курсом 30,1 грн за долар на кінець року, тоді як реальний показник за підсумками 2018 року може бути значно нижчий, про що свідчить ситуація на прикладі 2017 року", - пояснили агентству в коментарі.

Давай разберём этот абзац...
В 2017 на конец года был запланирован курс 27,8.А реально получился даже выше.Скорее всего они имели ввиду плановый средний курс 27,20 и получившийся 26,60.Но тогда нужно было о них и писать , а не о конце года.Я вообще в шоке от того, что у нас в стране поголовно депилы и крайне мало кто может качественно сделать свою работу.


не совсем Данилюк д***л, скорее наоборот.
просто уравнение не в двумя-тремя неизвестными, а гораздо больше
-транш да/нет
-урожай(погода) да/нет
-мировые цены на нефть(газ)
-цены на наш основной экспорт
-военное обострение нельзя совсем отбросить(хотя регулярные пугалки Турчинова уже многие пропускают мимо ушей)
-как население поведет себя с депозитами (кое-кто уже на выход из БС)
-насколько хватит у правительства ума на волне популизма(поднятие пенсий и мин.зарплат) не перегнуть палку и не сломать её
-гос.банки регулярно получают рефинанс от НБУ на 92-183 дней, а кому то отказывают (т.е. падение банков, пусть и не первой 20-ки продолжиться)
-программа приватизации уже в который год не выполняется(в 2016 на 2%, в 2017 на 1%?)
http://dengi.ua/finance/293032-Perspektivi-ykrainskoi-privatizacii-v-2017-gody
поэтому в кабмине ВБГ все понимает, иначе Данилюку давно бы нашли замену (хотя кардинально это ничего не изменит)
-постоянная борьба за контроль на основными потоками (как пример Укрзализница)
https://rian.com.ua/columnist/20170823/1027017513.html
https://rian.com.ua/analytics/20170829/1027175009.html
-контроль над морскими портами
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