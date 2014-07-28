ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

orest
Спасибо за подробный обзор!
На мой взгляд, он гораздо интереснее АС, хотя читается тяжелее (т.к. серьёзнее), поэтому столько "+" не будет.
Пост Ingvar
"а расцениваю как инсинуации.
Теперь по делу. (По просьбам трудящихся по пунктам
)1.
Маленькое замечание - цифры в начале, естественно, не в тыс., а в млн. долл.2.
Чтение поста внушает оптимизм. В общем, почти со всем согласен. Дефолтов тоже не ожидаю. Но самое интересное, что весь этот оптимизм, собранный вместе, почему-то вызывает смутные сомнения. 3.
По п 2,4,5 согласен практически полностью. У меня несколько другая аргументация, но выводы те же.
ОВДП безусловно не проблема. Иностранных держателей у нас мало (в отличие от 1998 г. в РФ), их выход не будет критическим, а внутренних слишком легко "нагнуть", что периодически и делалось, начиная ещё от сталинских займов "на восстановление народного хозяйства".
По МВФ. Не берусь судить, насколько важно наличие главы НБУ и смена главы МВФ, но и МВФ, и Украина слишком заинтересованы в продолжении сотрудничества (точнее, в удержании ситуации и поддержке Украины на плаву), поэтому никаких возражений ни по сути, ни по срокам. Единственное, на март не рассчитываю - не раньше апреля, а скорее май-июнь. Хотя orest
тоже называет март как крайний случай, но, думаю, никаких "крайностей" не будет, так же, как и мартовского транша.
По международным судам комментариев нет, согласен. Ожидаю, что отклонения от 0, если и будут, то не очень значительные.4.
По п.6 о внутриполитической ситуации также согласен. Считаю, что всё это пена. Кроме того, практика показывает, что наши внутриполитические дрязги если и влияют на курс, то не очень сильно и достаточно кратковременно. Серьёзно повлиять на курс может разве что очередной Майдан (настоящий, а не игрушечный), но такого в обозримом будущем не ожидаю.5.
Больше всего сомнений вызывают пп. 3 и 7.
Не очень понял фразу
Раніше зауважував, що ріст тіні в 16 році склав не менше 20%, думаю, що цього року ріст склав не менше 10%.
Имеется ввиду рост доли
теневой экономики или рост её объема по отношению к прошлому году? Скорее, второе. Ну тут спорить не могу. Никаких данных по этому вопросу нет, можно только верить или не верить. Я лично в такой рост не верю. Думаю, при таком росте тени, в офиц. статистике цифры роста тоже были бы значительно выше. Поэтому не согласен со следующей фразой orest
"а:
Тому, гадаю, з ростом економіки і ВВП у нас все ок (про що яскраво говорить і ріст імпорту та експорту на 20-30%, що абсолютно не корелює з ростом економіки на 2% чи часто згадуваним багатьма «експертами» спадом).
Рост импорта-экспорта не обязательно свидетельствует о реальном росте экономики, а может объясняться совсем иначе. Например, по руде - физ. объём экспорта снизился, а в деньгах вырос в почти 1,5 раза за счёт роста мировых цен. Экспорт многих видов с/х продукции растёт не за счёт роста объёмов производства, а за счёт внутр. рынка, что приводит к значительному росту цен в Украине.
По п.7. Чисто внешнеполитическую ситуацию комментировать не буду. Думаю, ничего особо не изменится.
По внешнеэкономической ситуации уверенного оптимизма orest
"а не разделяю.
По ценам на руду-металл не знаю, на чём основаны прогнозы австралийского правительства, возможно они и не оправдаются (как и любые другие), но в любом случае, данных для анализа у них гораздо больше, чем у нас, поэтому пренебрегать их прогнозами о падении цен не стоит. Хотя тут orest
тоже пишет
сподіваюся, що не справдяться аналітичні прогнози про значне падіння цін на метал, через зменшення споживання в Китаї, адже зараз чудові результати демонструють Індія та Бразилія.
Надеяться, конечно, можно, но уверенности никакой.
По с/х продукции и ценам на энергоресурсы. В трамвае мы с Сибаритом
несколько раз этот вопрос затрагивали, он надеется на рост стоимости с/х продукции вслед за металлом и энергоресурсами. Пока этого не наблюдается и уверенности, что это произойдёт в ближайшем будущем у меня нет. С/х уделяется большое внимание во всём мире и производство растёт заметно. Конечно, может быть подскок цен благодаря недороду из-за погодных условий, но в этом случае никаких гарантий, что это не коснётся нас.
Рост цен на нефть, а в результате и на газ, происходит благодаря ограничениям добычи и выгоден и США тоже, учитывая что себестоимость сланца всё же выше, и при падении цен сланц. добыча становится не выгодной. Поэтому надеяться
на заметное снижение цен можно, но ...
найбільшого позитиву чекаю від росту в геометричній прогресії технологій, включаючи інформаційні та мережеві, що дасть значно більшого завантаження нашій АТ
Не знаю, что такое АТ, если имеется ввиду IT, то, безусловно, это верно. Но, к сожалению, IT составляет достаточно небольшой % нашей экономики и занято в ней относительно немного людей.
С сохранением сезонности согласен.
Особых "небезпек для курсу ... в подіях лютого-березня, пов’язаних з доповіддю в США по РФ" в общем-то не вижу.