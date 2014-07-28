ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

Додано: Суб 13 січ, 2018 13:38

Раніше зауважував, що ріст тіні в 16 році склав не менше 20%, думаю, що цього року ріст склав не менше 10%.

доли

Тому, гадаю, з ростом економіки і ВВП у нас все ок (про що яскраво говорить і ріст імпорту та експорту на 20-30%, що абсолютно не корелює з ростом економіки на 2% чи часто згадуваним багатьма «експертами» спадом).

сподіваюся , що не справдяться аналітичні прогнози про значне падіння цін на метал, через зменшення споживання в Китаї, адже зараз чудові результати демонструють Індія та Бразилія.

надеяться

найбільшого позитиву чекаю від росту в геометричній прогресії технологій, включаючи інформаційні та мережеві, що дасть значно більшого завантаження нашій АТ

Спасибо за подробный обзор!На мой взгляд, он гораздо интереснее АС, хотя читается тяжелее (т.к. серьёзнее), поэтому столько "+" не будет.Пост"а расцениваю как инсинуации.Теперь по делу. (По просьбам трудящихся по пунктамМаленькое замечание - цифры в начале, естественно, не в тыс., а в млн. долл.Чтение поста внушает оптимизм. В общем, почти со всем согласен. Дефолтов тоже не ожидаю. Но самое интересное, что весь этот оптимизм, собранный вместе, почему-то вызывает смутные сомнения.По п 2,4,5 согласен практически полностью. У меня несколько другая аргументация, но выводы те же.ОВДП безусловно не проблема. Иностранных держателей у нас мало (в отличие от 1998 г. в РФ), их выход не будет критическим, а внутренних слишком легко "нагнуть", что периодически и делалось, начиная ещё от сталинских займов "на восстановление народного хозяйства".По МВФ. Не берусь судить, насколько важно наличие главы НБУ и смена главы МВФ, но и МВФ, и Украина слишком заинтересованы в продолжении сотрудничества (точнее, в удержании ситуации и поддержке Украины на плаву), поэтому никаких возражений ни по сути, ни по срокам. Единственное, на март не рассчитываю - не раньше апреля, а скорее май-июнь. Хотятоже называет март как крайний случай, но, думаю, никаких "крайностей" не будет, так же, как и мартовского транша.По международным судам комментариев нет, согласен. Ожидаю, что отклонения от 0, если и будут, то не очень значительные.По п.6 о внутриполитической ситуации также согласен. Считаю, что всё это пена. Кроме того, практика показывает, что наши внутриполитические дрязги если и влияют на курс, то не очень сильно и достаточно кратковременно. Серьёзно повлиять на курс может разве что очередной Майдан (настоящий, а не игрушечный), но такого в обозримом будущем не ожидаю.Больше всего сомнений вызывают пп. 3 и 7.Не очень понял фразуИмеется ввиду росттеневой экономики или рост её объема по отношению к прошлому году? Скорее, второе. Ну тут спорить не могу. Никаких данных по этому вопросу нет, можно только верить или не верить. Я лично в такой рост не верю. Думаю, при таком росте тени, в офиц. статистике цифры роста тоже были бы значительно выше. Поэтому не согласен со следующей фразой"а:Рост импорта-экспорта не обязательно свидетельствует о реальном росте экономики, а может объясняться совсем иначе. Например, по руде - физ. объём экспорта снизился, а в деньгах вырос в почти 1,5 раза за счёт роста мировых цен. Экспорт многих видов с/х продукции растёт не за счёт роста объёмов производства, а за счёт внутр. рынка, что приводит к значительному росту цен в Украине.По п.7. Чисто внешнеполитическую ситуацию комментировать не буду. Думаю, ничего особо не изменится.По внешнеэкономической ситуации уверенного оптимизма"а не разделяю.По ценам на руду-металл не знаю, на чём основаны прогнозы австралийского правительства, возможно они и не оправдаются (как и любые другие), но в любом случае, данных для анализа у них гораздо больше, чем у нас, поэтому пренебрегать их прогнозами о падении цен не стоит. Хотя туттоже пишетНадеяться, конечно, можно, но уверенности никакой.По с/х продукции и ценам на энергоресурсы. В трамвае мы снесколько раз этот вопрос затрагивали, он надеется на рост стоимости с/х продукции вслед за металлом и энергоресурсами. Пока этого не наблюдается и уверенности, что это произойдёт в ближайшем будущем у меня нет. С/х уделяется большое внимание во всём мире и производство растёт заметно. Конечно, может быть подскок цен благодаря недороду из-за погодных условий, но в этом случае никаких гарантий, что это не коснётся нас.Рост цен на нефть, а в результате и на газ, происходит благодаря ограничениям добычи и выгоден и США тоже, учитывая что себестоимость сланца всё же выше, и при падении цен сланц. добыча становится не выгодной. Поэтомуна заметное снижение цен можно, но ...Не знаю, что такое АТ, если имеется ввиду IT, то, безусловно, это верно. Но, к сожалению, IT составляет достаточно небольшой % нашей экономики и занято в ней относительно немного людей.С сохранением сезонности согласен.Особых "небезпек для курсу ... в подіях лютого-березня, пов’язаних з доповіддю в США по РФ" в общем-то не вижу.