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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 13 січ, 2018 18:50
prodigy
С перечисленным я согласен.Это важные курсообразующие факторы.
Но я писал совершенно о другом.О том. что в абзаце попутаны понятия конец года и среднегодовой курс.соответственно прогнозные цифры на них были разные и по разному отиграли.в частности средний годовой курс оказался меньше прогнозного, а на конец года наоборот выше.поэтому в абзаце допущена ошибка в расчёте именно на конец года.И депилом я считаю не Данилюка . а автора этой неправильной писанины.а вот с завышенным курсом я как раз согласен. т к моя позиция ближе к обвалистам в той сит что складывается.С тобой очень согласен. что по ходу с прояснениями по названным факторам будем корректировать своё представление о возможном курсе.Кстати тут же не могу не отметить, что представление о курсе на весь год считаю выеденного яйца не стоящее.именно по тобой указанной причине. что мы не знаем с каким знаком в формулу войдут важные слагаемые.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 14 січ, 2018 10:21
Вітаю шановне паньство. Усіх з Старим Новим роком, з екватором свят. Впевнений, що вони проходять в теплій сімейній-родинній атмосфері з користю та весело, на скільки це можливо.
Василь, вітаю Вас з іменинами, міцного Вам здоровя і успіхів у всьому. Чи не могли б Ви пояснити мені, за які такі провини люди тут мусять вибачатися і за які провини вибачився я? Я вибачився за одне єдине, що стверджував про те, що курс літом не опуститься нижче 26,5(25) і якщо хтось мене послухав, то відкупився на копійок 50 дорожче, ніж це можна було зробити найоптимальніше. Надіюся, таких не було. Але я стверджував на основі аналізу економічних фундаментальних даних, на які більшість опирається зараз, прогнозуючи невтішний рік і високі курси. Та, керівництво країни надуло (м’яко кажучи) населення і заставило їх здати біля 2 млрд уо інфляцією і маніпулюванням економічними даними і депозитними відсотками. Чим і забезпечили можливість глибшого просідання курсу в угоду олігархів і політиків схематозників, які відкупили цю валюту на дивіденди і офшори. Але якщо хтось і відкупився навіть по 26,25 то зможе за кілька днів здати по 28,5+ і заробити більше ніж на депозиті. Наша маленька компанія втікла сюди для того, щоб максимально об’єктивно обговорювати курсоутворюючі фактори тут, без відхилень на політичні і інші непотрібні речі. Ми тут політику обговорюємо тільки тоді, коли вона є важливим курсоутворюючим фактором, як зараз, і якщо хтось сюди приходить співати панегірики злодіям при владі, то його спробуємо поставити в рамки, адекватно до реакції гостя (інколи особливо не понятливих треба і грубувато просити не порушувати правил тут). Те що я зараз пишу тут і на Курсі не означає, що я змінився, чи не дай Бог, став підтримувати вінницьку ОПГ, просто виглядає на те, що їх діяльність спричинить курс саме такий, як я бачу, але в країні далі не відбувається майже нічого позитивного. А те позитивне що відбувається, відбувається на завдяки а наперекір, тільки через титанічний тиск і допомогу зовні і через важку щоденну працю громадян.
Жодних апокаліптичних прогнозів тут не було і від мене також. Чи більше десяти, за місяці передбачених, рівнів і тенденцій – це апокаліпсис? Чи може апокаліпсис – попередження про Михайлівський і Приват тоді, коли більшість говорила, що нічого не буде, або не скоро і це найкращі і найвигідніші банки. Чи минулорічні зауваження до АС про його останній вагон і заперечення його 35 чи скільки там – це апокаліпсис? Це все і привіт Інгвару.
Vitl А інший бік можливих подій цього року більш ніж детально висвітлений, там не має що додати. Ми з Уланом сперечалися тоді не про сезонність (до речі ми тоді спільними зусиллями її досить повно і чітко кристалізували) заведення експортної виручки, а про терміни (Улан стверджував, що більшість чекає крайнього часу 90 днів, а я говорив, що багато хто заводить раніше від можливостей і потреб). Я попереджав, що переможця визначити буде майже не можливо та й ніхто не ризикне арбітрувати. А суперечку поламала докапіталізація найбільших банків, яка перекреслила всі очікування і прогнози. До речі, та суперечка, суперечка з Ексайтом, суперечка з Тихоном і по ролі МВФ і по очікуваннях від дій федрезерву приносили багато цікавих ідей і користі (суперечка з Тихоном була остання і їй вже майже рік). Шкода, що вони пропали, а більше ніхто не хоче змістовно посперечатися. Був період кілька місяців, коли я аукав тут як в колодязь дуже, як на мене, не поганими речами. Я нічого категорично не стверджую, я викладаю думки в надії на аргументи і всім спасибі за них, а пропаж запрошую повернутися і тих, хто готовий про «створення світу» погомоніти і тих, хто на тиждень давав прогнози як Месінг. А то був тривалий час, коли якби не Вітл і я, то гілочку можна було б відспівати.
Щодо китайського нового року, що там не так? Чи ти не вважаєш, що значна кількість імпорту і офіційного і чорного – Китай? Коли вони святкують, то ще гірше нас, там нічого не працює два тижні. Платежів їм не буде, жодних. Це зменшить попит, адже зараз з МБ частенько тече на ЧР, а тут зможе ще й з ЧР реверсом піти.
Щодо зміни думки при зміні обставин, абсолютно згідний. А щодо флюгерства бездумного, то нехай Інгвар почитає пости Сомілітарка. До речі, цитата моєї думки Інгваром це найпримітивніший і ниций (а іншого і не сподівався) метод виривання з контексту і зміни ідеї.
ЛАД Перш за все, величезне спасибі за розгорнутий коментар. Ловіть алаверди
1 цифри в тисячах я не помилився.
2 ріст тіні саме так як Ви зрозуміли, саме такий ріст тіні (включаючи і контрабанду продукції металургів і с/г) зумовлює, що офіційний ріст такий не значний.
3 по зовнішніх факторах, можу написати докторську, але не маю часу, побачимо. Ваші з Сибаритом діалоги зустрічав, з задоволенням би приєднався, але дав слово. Саме тут Сибарита і не вистачає, він чи не найкращий з нових.
4 АТ це ІТ, помилився буквою. Їх вистачає і кількість росте, але їх багато в тіні чи зареєстрованих в Польщі а найкращі виїжджають. Але іде активний рекрутинг. В гімназії у старшої за останніх місяці три було компаній з десять з рекламою і пропозиціями.
5 Щодо Інгвара і решти, чесно признаюся, вже кілька разів задумувався перестати писати, адже будь що не ляпаю, написання забирає час, хоч інфу і так збираю і аналізую. Не вважаю, що роблю комусь зле, закликаю завжди коментувати (а здебільшого зразу ніхто нічого не каже, а потім, якщо помилився, хоч завжди видно чому, плюють в спину і лиють помиї). А в результаті мене заставляють вибачатися і звинувачують в чомусь частіше ніж кабанчика, Долярчика, 2006 чи агаз 123. Навіть позавчора був впевнений, що більше писати не буду, але власне Ваш допис заставив передумати, хоч активність і зменшу, і період такий, що часу немає і написав все, зрештою.
6 Щодо АС, перечитав його допис зразу після появи, коментувати не хотів, бо реально немає що. Головний посил – здайте валюту зразу після нового року, щоб схематозники дешево скупили (і це вже не перший раз). Решта – джинсове бла-бла. До чого енергоносії, якщо їх значно раніше закупили і тд? А те, що його наплюсували а мені ні – мене не чеше, я не за плюски і не за зп тут пишу, а той хто за тим ніком - так. Роздуми аргументи і висновки там абсолютно не пов’язані, притягнуті і тд. 42 плюси за таке – яскраве свідчення теперішнього стану форуму і рівня переважної кільості членів, про що адміністрація б мала задуматися (натомість далі вибішуюча реклама на весь монітор при кожному кліку і вже давним давно жодної корисної і цікавої голосувалки). Хотів глянути щойно, хто йому плюсував, але не зміг, кнопочка не працює, ні в кого не можу подивитися, навіть в себе не можу цього подивитися (вітання відповідним службам ресурсу, які завалили основну роботу і зайняті просуванням реклами).
П.С. я описую тільки один з можливих варіантів розвитку подій, бо вважаю його найімовірнішим. Всіх закликаю думати і приймати самостійні рішення. Я буду зливати виділену для гірок частину валюти протягом наступних двох тижнів (можливо щось залишу на потім, але вирішу пізніше, даних по можливих наслідках доповіді ще надто мало). Але в мене ця частина не більше 30%, я опираюся на основний заробіток, який зберігаю через валюту. Гривневий прихід з листопада, не витрачений на свята, на грндепозиті, про це попереджав раніше.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Нед 14 січ, 2018 12:57
Вот Орест стал нас чаще подбадривать своими информативными постами.
По курсу сейчас достаточно ответственный момент, т к пришло время принимать решение и действовать по сезонному колебанию доллара.И каждому хотелось бы сделать это по максимуму.Маленькая почти незаметная фраза Снупика о том, чтобы следить за мб, на мой взгляд является ключевой в вопросе выбора момента слива.Пока на мб нбу будет продавать валюту и недодавать по всем заявкам, будет рост.как только мы начнём видеть спадание этого, то можно предположить и разворот.Это и будет оно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 14 січ, 2018 13:07
orest
А то був тривалий час, коли якби не Вітл і я, то гілочку можна було б відспівати.
Хоть один человек заметил мои титанические усилия по поддержанию темы
Орест, но плюсик я поставил тебе не за эту фразу, а за всё.Да, хотел глянуть, кто такый швидкый раньше меня поставил плюсики, то сервис энтот не работает
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 14 січ, 2018 13:07
До речі щодо голосувалок - пишіть пропозиції
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Нед 14 січ, 2018 13:31
Vitl написав:
Вот Орест стал нас чаще подбадривать своими информативными постами.
По курсу сейчас достаточно ответственный момент, т к пришло время принимать решение и действовать по сезонному колебанию доллара.И каждому хотелось бы сделать это по максимуму.Маленькая почти незаметная фраза Снупика о том, чтобы следить за мб, на мой взгляд является ключевой в вопросе выбора момента слива.Пока на мб нбу будет продавать валюту и недодавать по всем заявкам, будет рост.как только мы начнём видеть спадание этого, то можно предположить и разворот.Это и будет оно.
Привіт. З МБ є нюанси. Коли був 2% воєнний збір при обміні валюти і банки були виключені з дрібного процесу, перетікання валюти між ринками проходило по складній схемі. Різниця ціни становила 1+ грн для забезпечення інтересів всіх учасників і рівнів і процес був неповоротким: кілька місяців безперервно валюта текла або з МБ на ЧР чи реверсом з різним напором. Зараз ці процеси дуже мобільні, банки дуже оперативно транспортують потрібні обєми в потрібному напрямку. Тому, зараз ми часто бачимо варіанти, коли на кілька днів МБ дорівнює чи більше ЧР і валюта пилососиться з готівки імпортерам. Коли валюти з готівки не достатньо, може підлити НБУ. Ситуативно ці періоди можуть виникати через пару днів без явних зовнішніх ознак. Зараз глибше і ширше треба аналізувати.
Розвивати не маю часу, йдемо на ковзани.
Faceless кожна голосувалка-опитування має на мені отримати якусь експертну оцінку (рівня який вже вийде) по проблемі чи питанню, яке цікавить організаторів. Якщо немає опитувань, значить жодних професійних думок, коментарів адміністрації не потрібно. Або все знають, або нічого не цікавить. Мене особисто цікавить бачення інших курсової тенденції протягом року. Ми тут своїми силами це якось робимо, я спробував спровокувати ширше обговорення. Тому, тут я Вам не порадник.
П.С. Чи курс євро в світі у перспективі 3-6 міс.
Востаннє редагувалось orest
в Нед 14 січ, 2018 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Нед 14 січ, 2018 16:36
Vitl написав:
Вот Орест стал нас чаще подбадривать своими информативными постами.
По курсу сейчас достаточно ответственный момент, т к пришло время принимать решение и действовать по сезонному колебанию доллара.И каждому хотелось бы сделать это по максимуму.Маленькая почти незаметная фраза Снупика о том, чтобы следить за мб, на мой взгляд является ключевой в вопросе выбора момента слива.Пока на мб нбу будет продавать валюту и недодавать по всем заявкам, будет рост.как только мы начнём видеть спадание этого, то можно предположить и разворот.Это и будет оно.
надеюсь в НБУ знают, что делают...
имхо, продавать валюту на МБ нет необходимость(ее и так не много, а еще столько отдать долгов придется)
пусть курс станет рыночным, а не манипуляции
если импортерам станет дорого, пусть не покупают...курс со временем упадет
а то они сами создают ажиотажный спрос
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Додано: Нед 14 січ, 2018 17:14
Faceless написав:
До речі щодо голосувалок - пишіть пропозиції
предлагаю голосовалку:
кто какой максимум/минимум видит зимой
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Додано: Нед 14 січ, 2018 18:27
Василь-Рівне
Давай прекратим заниматься ерундой.твой курс на 01.02.2018
.Если можно с обоснованием.Надеюсь скоро создадим новую табличку с прогнозами участников.Принимай участие.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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