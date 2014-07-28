ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

Додано: Нед 14 січ, 2018 10:21

Вітаю шановне паньство. Усіх з Старим Новим роком, з екватором свят. Впевнений, що вони проходять в теплій сімейній-родинній атмосфері з користю та весело, на скільки це можливо.

Василь, вітаю Вас з іменинами, міцного Вам здоровя і успіхів у всьому. Чи не могли б Ви пояснити мені, за які такі провини люди тут мусять вибачатися і за які провини вибачився я? Я вибачився за одне єдине, що стверджував про те, що курс літом не опуститься нижче 26,5(25) і якщо хтось мене послухав, то відкупився на копійок 50 дорожче, ніж це можна було зробити найоптимальніше. Надіюся, таких не було. Але я стверджував на основі аналізу економічних фундаментальних даних, на які більшість опирається зараз, прогнозуючи невтішний рік і високі курси. Та, керівництво країни надуло (м’яко кажучи) населення і заставило їх здати біля 2 млрд уо інфляцією і маніпулюванням економічними даними і депозитними відсотками. Чим і забезпечили можливість глибшого просідання курсу в угоду олігархів і політиків схематозників, які відкупили цю валюту на дивіденди і офшори. Але якщо хтось і відкупився навіть по 26,25 то зможе за кілька днів здати по 28,5+ і заробити більше ніж на депозиті. Наша маленька компанія втікла сюди для того, щоб максимально об’єктивно обговорювати курсоутворюючі фактори тут, без відхилень на політичні і інші непотрібні речі. Ми тут політику обговорюємо тільки тоді, коли вона є важливим курсоутворюючим фактором, як зараз, і якщо хтось сюди приходить співати панегірики злодіям при владі, то його спробуємо поставити в рамки, адекватно до реакції гостя (інколи особливо не понятливих треба і грубувато просити не порушувати правил тут). Те що я зараз пишу тут і на Курсі не означає, що я змінився, чи не дай Бог, став підтримувати вінницьку ОПГ, просто виглядає на те, що їх діяльність спричинить курс саме такий, як я бачу, але в країні далі не відбувається майже нічого позитивного. А те позитивне що відбувається, відбувається на завдяки а наперекір, тільки через титанічний тиск і допомогу зовні і через важку щоденну працю громадян.

Жодних апокаліптичних прогнозів тут не було і від мене також. Чи більше десяти, за місяці передбачених, рівнів і тенденцій – це апокаліпсис? Чи може апокаліпсис – попередження про Михайлівський і Приват тоді, коли більшість говорила, що нічого не буде, або не скоро і це найкращі і найвигідніші банки. Чи минулорічні зауваження до АС про його останній вагон і заперечення його 35 чи скільки там – це апокаліпсис? Це все і привіт Інгвару.

Vitl А інший бік можливих подій цього року більш ніж детально висвітлений, там не має що додати. Ми з Уланом сперечалися тоді не про сезонність (до речі ми тоді спільними зусиллями її досить повно і чітко кристалізували) заведення експортної виручки, а про терміни (Улан стверджував, що більшість чекає крайнього часу 90 днів, а я говорив, що багато хто заводить раніше від можливостей і потреб). Я попереджав, що переможця визначити буде майже не можливо та й ніхто не ризикне арбітрувати. А суперечку поламала докапіталізація найбільших банків, яка перекреслила всі очікування і прогнози. До речі, та суперечка, суперечка з Ексайтом, суперечка з Тихоном і по ролі МВФ і по очікуваннях від дій федрезерву приносили багато цікавих ідей і користі (суперечка з Тихоном була остання і їй вже майже рік). Шкода, що вони пропали, а більше ніхто не хоче змістовно посперечатися. Був період кілька місяців, коли я аукав тут як в колодязь дуже, як на мене, не поганими речами. Я нічого категорично не стверджую, я викладаю думки в надії на аргументи і всім спасибі за них, а пропаж запрошую повернутися і тих, хто готовий про «створення світу» погомоніти і тих, хто на тиждень давав прогнози як Месінг. А то був тривалий час, коли якби не Вітл і я, то гілочку можна було б відспівати.

Щодо китайського нового року, що там не так? Чи ти не вважаєш, що значна кількість імпорту і офіційного і чорного – Китай? Коли вони святкують, то ще гірше нас, там нічого не працює два тижні. Платежів їм не буде, жодних. Це зменшить попит, адже зараз з МБ частенько тече на ЧР, а тут зможе ще й з ЧР реверсом піти.

Щодо зміни думки при зміні обставин, абсолютно згідний. А щодо флюгерства бездумного, то нехай Інгвар почитає пости Сомілітарка. До речі, цитата моєї думки Інгваром це найпримітивніший і ниций (а іншого і не сподівався) метод виривання з контексту і зміни ідеї.

ЛАД Перш за все, величезне спасибі за розгорнутий коментар. Ловіть алаверди

1 цифри в тисячах я не помилився.

2 ріст тіні саме так як Ви зрозуміли, саме такий ріст тіні (включаючи і контрабанду продукції металургів і с/г) зумовлює, що офіційний ріст такий не значний.

3 по зовнішніх факторах, можу написати докторську, але не маю часу, побачимо. Ваші з Сибаритом діалоги зустрічав, з задоволенням би приєднався, але дав слово. Саме тут Сибарита і не вистачає, він чи не найкращий з нових.

4 АТ це ІТ, помилився буквою. Їх вистачає і кількість росте, але їх багато в тіні чи зареєстрованих в Польщі а найкращі виїжджають. Але іде активний рекрутинг. В гімназії у старшої за останніх місяці три було компаній з десять з рекламою і пропозиціями.

5 Щодо Інгвара і решти, чесно признаюся, вже кілька разів задумувався перестати писати, адже будь що не ляпаю, написання забирає час, хоч інфу і так збираю і аналізую. Не вважаю, що роблю комусь зле, закликаю завжди коментувати (а здебільшого зразу ніхто нічого не каже, а потім, якщо помилився, хоч завжди видно чому, плюють в спину і лиють помиї). А в результаті мене заставляють вибачатися і звинувачують в чомусь частіше ніж кабанчика, Долярчика, 2006 чи агаз 123. Навіть позавчора був впевнений, що більше писати не буду, але власне Ваш допис заставив передумати, хоч активність і зменшу, і період такий, що часу немає і написав все, зрештою.

6 Щодо АС, перечитав його допис зразу після появи, коментувати не хотів, бо реально немає що. Головний посил – здайте валюту зразу після нового року, щоб схематозники дешево скупили (і це вже не перший раз). Решта – джинсове бла-бла. До чого енергоносії, якщо їх значно раніше закупили і тд? А те, що його наплюсували а мені ні – мене не чеше, я не за плюски і не за зп тут пишу, а той хто за тим ніком - так. Роздуми аргументи і висновки там абсолютно не пов’язані, притягнуті і тд. 42 плюси за таке – яскраве свідчення теперішнього стану форуму і рівня переважної кільості членів, про що адміністрація б мала задуматися (натомість далі вибішуюча реклама на весь монітор при кожному кліку і вже давним давно жодної корисної і цікавої голосувалки). Хотів глянути щойно, хто йому плюсував, але не зміг, кнопочка не працює, ні в кого не можу подивитися, навіть в себе не можу цього подивитися (вітання відповідним службам ресурсу, які завалили основну роботу і зайняті просуванням реклами).

П.С. я описую тільки один з можливих варіантів розвитку подій, бо вважаю його найімовірнішим. Всіх закликаю думати і приймати самостійні рішення. Я буду зливати виділену для гірок частину валюти протягом наступних двох тижнів (можливо щось залишу на потім, але вирішу пізніше, даних по можливих наслідках доповіді ще надто мало). Але в мене ця частина не більше 30%, я опираюся на основний заробіток, який зберігаю через валюту. Гривневий прихід з листопада, не витрачений на свята, на грндепозиті, про це попереджав раніше.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.