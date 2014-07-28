ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

Додано: Нед 14 січ, 2018 18:34

Так, товарищи, будем считать, что праздники прошли, к делу.Я напоминаю о нашей базовой голосовалке, которую желательно начать, чтобы не получилось подавать данные за пару дней до анализа результатов.Поэтому. просьба к желающим за сл неделю, скажем до пятницы проголосовать пока хотя бы до предстоящего первого числа.начинаю - 30,000.Кроп, просьба поддержать и подключиться к процессу сбора информации.Да и желательно обосновать хоть немного свои цифры.Я считаю, что валюту будут экономить с учётом близких погашений долга и на мб слишком много заливать на станут.Т о будем ползти дальше, и доползём до 30,000.Замечание Ореста по влиянию и перетоку с налички поддерживаю, но уровень влияния оцениваю поменьше.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.