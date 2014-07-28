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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2017 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 793794795796
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:34

Так, товарищи, будем считать, что праздники прошли, к делу.Я напоминаю о нашей базовой голосовалке, которую желательно начать, чтобы не получилось подавать данные за пару дней до анализа результатов.Поэтому. просьба к желающим за сл неделю, скажем до пятницы проголосовать пока хотя бы до предстоящего первого числа.начинаю - 30,000.Кроп, просьба поддержать и подключиться к процессу сбора информации.Да и желательно обосновать хоть немного свои цифры.Я считаю, что валюту будут экономить с учётом близких погашений долга и на мб слишком много заливать на станут.Т о будем ползти дальше, и доползём до 30,000.Замечание Ореста по влиянию и перетоку с налички поддерживаю, но уровень влияния оцениваю поменьше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:36

prodigy

пусть курс станет рыночным, а не манипуляции :mrgreen:

пока что это нереально.Берём тот же каренси боард исходя из собственных звр, а не из суммы с заёмными...и получим курс 80 :shock: например.Процесс выравнивания будет длительным и болезненным.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 19:51

  Vitl написав:prodigy

пусть курс станет рыночным, а не манипуляции :mrgreen:

пока что это нереально.Берём тот же каренси боард исходя из собственных звр, а не из суммы с заёмными...и получим курс 80 :shock: например.Процесс выравнивания будет длительным и болезненным.

Я тоже считаю, что надо ориентироваться на собственные ЗВР. Жизнь на чужие - прямая угроза той незалежності, за которую вроде как боролись. А пока из одной залежности в другую перешли. Оно вроде как лучше, чем от Рашки, но тоже напрягает.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 20:06

- на 1 февраля - 29.85
- обоснование?
- маршрутки подорожали
- обоснование?
- холодает, бензин подорожал, запчасти подорожали, да и водителям нужно уже больше денег
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 20:21

  uaprofi написав:- на 1 февраля - 29.85
- обоснование?
- маршрутки подорожали
- обоснование?
- холодает, бензин подорожал, запчасти подорожали, да и водителям нужно уже больше денег


Шо 32 отменяется :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 20:22

циферок не даю, но налик явно хочет вниз, а тянется вверх из за курсов банков, те за мб...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 21:07

  orest написав:....... А щодо флюгерства бездумного, то нехай Інгвар почитає пости Сомілітарка.

Этого ... орла лучше не вспоминать, не портить настроение.

1 цифри в тисячах я не помилився.
2 ріст тіні саме так як Ви зрозуміли, саме такий ріст тіні (включаючи і контрабанду продукції металургів і с/г) зумовлює, що офіційний ріст такий не значний.

Всё-таки в млн. Иначе получается выплаты по долгам в феврале 638,16 тыс. долл., в марте 1 214,1 тыс. = 1,2 млн. долл., всего 4 449,5 тыс. = 4,45 млн. долл. - цифры смешные.
По тени, повторю, спорить не можем из-за отсутствия каких-либо данных, но вчерашний пост freezehttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4264855#p4264855, например, свидетельствует всё же в пользу моей точки зрения о слабом росте. Да и не думаю, что что-то поменялось по сравнению с 2009-10 - не вижу оснований для более быстрого роста тени, чем тогда. Но темпы "белого" роста были тогда явно выше.

Ваші з Сибаритом діалоги зустрічав, з задоволенням би приєднався, але дав слово. Саме тут Сибарита і не вистачає, він чи не найкращий з нових.

Наплюйте на слово. Там почти не осталось достойных людей, не обращайте внимание на "критиков" типа сомилитарка.
Оттуда (да и не только оттуда) выживают хамскими комментами интересных людей. Не хочется отдавать площадку истерикам.

А в результаті мене заставляють вибачатися і звинувачують в чомусь частіше ніж кабанчика, Долярчика, 2006 чи агаз 123. Навіть позавчора був впевнений, що більше писати не буду

Эта фраза подтверждает мои предыдущие слова. От Кабанчика, 2006 или агаз 123 извинений никогда не дождёшься, хотя они просто кукарекают и за свои слова совершенно не отвечают.

П.С. я описую тільки один з можливих варіантів розвитку подій, бо вважаю його найімовірнішим. Всіх закликаю думати і приймати самостійні рішення. Я буду зливати виділену для гірок частину валюти протягом наступних двох тижнів (можливо щось залишу на потім, але вирішу пізніше, даних по можливих наслідках доповіді ще надто мало). Але в мене ця частина не більше 30%, я опираюся на основний заробіток, який зберігаю через валюту.

Я для себя сроки слива не задаю, буду ориентироваться по ситуации. Предполагаю начать слив от 29, а вообще, как пишет Vitl буду "держать руку на пульсе".
Главный ориентир для меня МБ. Сегодня он играет определяющую роль, у населения для валютных забегов денег, по-видимому, не осталось. Ситуация явно отличается от 2014-16 гг.
Отсутствие (или незначительная) разница между налом и безналом, по-моему, объясняется в значительной степени и этим, кроме ликвидации 2% сбора, о чём Вы писали.

freeze, если можно, уточните, пожалуйста, чем торгует фирма, о кот. Вы писали. Хотя бы продукция потребительского или производственного назначения.

Faceless, просьба отремонтировать просмотр благодарностей. Думал, это проблемы у меня, но вот люди пишут, что и у них так.
Понятно, что пишем мы не ради +, но бывает интересно знать, кто тебя (или какой-то другой пост) поддержал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 21:43

  ЛАД написав:
Главный ориентир для меня МБ. Сегодня он играет определяющую роль, у населения для валютных забегов денег, по-видимому, не осталось. Ситуация явно отличается от 2014-16 гг.


ситуация сейчас другая, чем 2014-16 , но не скажу, что она сильно хорошая

-в 2014-16 основное давление на гривну оказывал ФГВФЛ с его чуть ли не ежемесячными выплатами "погорельцам"
-осталось 83 банка?, из которых 40 можно спокойно ликвидировать с течении 1-2 года (масштабы этих мелких банков может и потянут на одну DELTA)
-будет ли отток депозитов из БС?
если гривна рухнет ниже 30, для 15-20% вкладчиков это будет сигналом на выход и вот тогда начнется охота за валютой.
сейчас депозитов 456 мрд.грн, если пятая часть вкладчиков захочет переложиться в валюту -это 2.5-3.0 мрд.долл, поэтому НБУ заинтересовано в стабильности нац.валюты или по крайней мере будет пытаться "делать хорошую мину при плохой игре"(С)
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:59

  ЛАД написав:freeze, если можно, уточните, пожалуйста, чем торгует фирма, о кот. Вы писали. Хотя бы продукция потребительского или производственного назначения.


Электрооборудование, осветительные приборы, led-системы и тд. в основном всё для населения, магазинов, ресторанов, не для производства.
Причем первое такое уменьшение продаж за долгие годы вызвало немалое удивление у руководства, состоялось большое собрание. По старой западной традиции - фирма-то западная - все начальники отделов, менеджеры после собрания целый день писали планы по исправлению сложившейся ситуации.
freeze
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