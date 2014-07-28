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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 795796797798
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:02

  Vitl написав:Snoopik

у гривны нет линий поддержек :D

Насмешил, умеешь.Бедная наша гривна.Гривна способна только пробивать и пробивать уровни сопротивления, как бы они не сопротивлялись...мы их все попробиваем :D

Что свидетельствует о нашей необоримой силе! :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 20:21

Из трамвая доношу, что для открытия списка плюсиков(вопрос кот тут поднимался), нужно кликать с удерживанием Ctrl.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:50

  Vitl написав:Из трамвая доношу, что для открытия списка плюсиков(вопрос кот тут поднимался), нужно кликать с удерживанием Ctrl.

При пользовании тачпадом не помогает.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:59

  ЛАД написав:
  Vitl написав:Из трамвая доношу, что для открытия списка плюсиков(вопрос кот тут поднимался), нужно кликать с удерживанием Ctrl.

При пользовании тачпадом не помогает.


1. Нажимаете и держите не отпуская кнопку Сtrl.
2. Наводите стрелку мышки на список, не отпуская Ctrl и щелкаете левой кнопкой, и всё открывается.

Редактор форума в курсе, сказал, что разберется с проблемой.
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