Что свидетельствует о нашей необоримой силе!
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Додано: Пон 15 січ, 2018 16:02
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:21
Из трамвая доношу, что для открытия списка плюсиков(вопрос кот тут поднимался), нужно кликать с удерживанием Ctrl.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 15 січ, 2018 23:50
Додано: Пон 15 січ, 2018 23:59
1. Нажимаете и держите не отпуская кнопку Сtrl.
2. Наводите стрелку мышки на список, не отпуская Ctrl и щелкаете левой кнопкой, и всё открывается.
Редактор форума в курсе, сказал, что разберется с проблемой.
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