Додано: Пон 15 січ, 2018 20:21

Из трамвая доношу, что для открытия списка плюсиков(вопрос кот тут поднимался), нужно кликать с удерживанием Ctrl.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.