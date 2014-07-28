Додано: Вів 16 січ, 2018 17:40

Народ! Ставки на 01.02.18 и по Макс в 1 квартале делаем до 20.01.2018 8-00 a.m.

Потом подвожу итог в таблице. По 01.03.18 и.т.д. Народ пока не готов. Но ставки приветствуются.

В дальнейшем голосовалка под вопросом из-за недостаточности участников.

Век живи-век учись...

Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).