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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 796797798799
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:37

  ЛАД написав:открывается новая пустая страница (в Firefox) с записью в адресной строке - javascript:%20toggle_thanks('show_thanked',%202052);

та же фигня...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:52

  Crop написав:Vitl не знаю смогу ли, могу загулять :oops: но это про 01.03.18.
Пока на голосовалку мало участников. Нет и 10 отозвавшихся, смысла пока нет.
По максимуму на квартал 29.5. Думаю в феврале. Имхо.


За 01.03 что то порешаем когда приплывём.Сейчас главное начать с 01.02.Ты пожалуйста подбирай всех. кто даёт свои цифры.
Народ, просьба до пятницы сделать ставки.На 1е число и максимум квартала.Иначе будет неинтересно.Будьте активней, пока Кроп любезно согласен обрабатывать наши хателки :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Crop написав:Также в дополнение к голосованию по датам, предлагаю проголосовать за максимальный курс в этом квартале без привязки к дате.

  Faceless написав:Загалом, враховуючи динаміку курсу за останні пару років в грудні-січні, але докинувши потенціальний тиск через близькі валютні витрати плюс власний оптимізм, максимальний готівковий курс у січні я очікую приблизно на рівні 29.60, а на кінець місяця - десь 29.10
Десь так.

Максимальный в квартале - также 29.60
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:31

Crop

Добрый день !

на 1 февраля 28, 70
на 1 марта 29.30
на 1 апреля 29.50 он же пик первого квартала

Ориентируюсь в основном на цифры выплат долга. Первый квартал самый сложный и непростой в этом плане.
Транша не будет в первом квартале - это сто процентов.
Цифру 30 не допустят политически, сакральная цифра, будет шум, тогда будут вспоминать Гонтареву и Аль-Джазиру и кто предложил ее кандидатуру. Разумнее для власти в предвыборном году напрячь скрытые резервы, уже проходили обрезания межбанка и предвыборные держалки курса осенью 2014 года.

Во втором квартале должна появится определенность с кандидатами на пост Президента. Основная интрига, что нам предложит исподволь Администрация Трампа. Вполне очевидно, что личные отношения Трампа и Порошенко не сложились в добрые. И скорее всего ставка будет сделана на другую кандидатуру. В этом плане если самому Порошенко станет понятно его неизбрание - наступят печальные времена для курса. Не будет никакого смысла держать зубами курс в преддверии выборов, и он покатится медленно, но уверенно за 30.
Баланс экспорта-импорта плохой, надо выравнивать, естественные перспективы для выравнивания за счет объема экспорта и цен на экспортные товары неважные, только курс в гору опять спасет.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Народ! Ставки на 01.02.18 и по Макс в 1 квартале делаем до 20.01.2018 8-00 a.m.
Потом подвожу итог в таблице. По 01.03.18 и.т.д. Народ пока не готов. Но ставки приветствуются.
В дальнейшем голосовалка под вопросом из-за недостаточности участников.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).
Crop
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:51

Присоединюсь к соревнованиям прогнозистов:
01.02 - 28.90
01.03 - 29.00
01.04 - 28.20

Максимум за квартал будет 29.20
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 18:09

freeze

Цифру 30 не допустят политически

Это среди всего мне просто захотелось сказать. что на наличке может и случиться в порыве прорыва, если вдруг на мб близко подойдём.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 18:10

  kolyuchy написав:Присоединюсь к соревнованиям прогнозистов:
01.02 - 28.90
01.03 - 29.00
01.04 - 28.20

Максимум за квартал будет 29.20


Что то из обоснования :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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