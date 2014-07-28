lincoln2 Ваш подход понял. Сейчас думаю поступить так же. Отличие только в том, что ещё не сливался (жду 29+) и столбов нет. 1-й вариант согласен без вопросов. 2-й вариант как по мне, сомнителен. Если летом будет 28-29, то к НГ улетим за 30 - нет смысла рисковать с грндепо даже при Ваших 18%. Выигрыш, если и будет, то копеечный, а риски ... оценить сложно. 3-й вариант - "фантастика в следующем зале". Ну Вы и сами пишете: " сам в это не верю".
По памяти - где-то недавно читал - самый большой прирост уголь и минеральные удобрения.
Ну, с углём понятно - спасибо блокаде Донбасса, а что с минудобрениями -так сильно подорожали?
Я сам когда прочитал первым делом почесал затылок с мыслью каким образом так увеличился импорт удобрений. Кто более связан с сельским хозяйством наверное больше в курсе - объемы увеличились или цены, может и то и другое, может реэкспорт наши устроили куда-то.
Имхо сильных колебаний как в предыдущие годы не должно быть. Амплитуда с каждым годом уменьшается. Сейчас по идее должны плавно подняться под 29 до конца этого месяца. объяснение - активизация импортеров после новогодних каникул. в начале следующего месяца тоже чутка вверх. При подходе к плановому бюджетному курсу будут рихтовать рынок аукционами. 29.30 не дадут перешагнуть. пик примерно 10е числа февраля. ближе к весне ожидаю завод валют аграриями и обмен на гривны под посевную. поэтому и курс вниз. моя ставка на этот год - повторение сезонности но с меньшей амплитудой. Минимум лета на откуп ожидаю на 27. Девала не ожидаю. Предвыборный год как ни как. Будет стабильность. Влияние рубля на гривну в связи с ожиданмыми весенними событиями думаю не будет - мы уже превентивно относительно рубля просели, будет потом куда подрасти.
пик, 29,1 - 12-15 февраля. Хотя нал очень и очень не хочет вверх, поэтому не исключаю даже непробития 29. А на МБ сегодня было похоже, что крупняк начал сливать загашники.
Но всё может измениться, если индекса доллара в миру развернется и попрет в гору.
Завтра наверное пик января, только потому что "операция" в $ которая уже не ждет, поэтому конвертить гривну буду по любому курсу.
Вот, показал опять свое "лоховство по гривне", да Витл?)
Кстати, по предыдущему турниру прогнозов - остался собой доволен, пик декабря не угадал только на 1 день. А общий показатель не очень, только потому что курс 25,7 на начало октября поставил, бо так приснилось и чтоб не забыть. Но по честному както уже пофиг на всю эту валютную жизнь, интересует только из спортивного интереса и мониторю, чтоб не пропустить возможного момента, когда необходимо будет переодеваться в/из зелени по полной.
upd. ПАП на прессухе озвучил 6 главных реформ на год из ни одной по борьбе с коррупцией и "либерилизация валютного законодательства" и бюро финансовых расследований - первая мысль возникла, что стелят соломку для девальвации выше 30ки.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 17 січ, 2018 00:00, всього редагувалось 2 разів.