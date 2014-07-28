Додано: Вів 16 січ, 2018 23:35

пик, 29,1 - 12-15 февраля. Хотя нал очень и очень не хочет вверх, поэтому не исключаю даже непробития 29. А на МБ сегодня было похоже, что крупняк начал сливать загашники.



Но всё может измениться, если индекса доллара в миру развернется и попрет в гору.



Завтра наверное пик января, только потому что "операция" в $ которая уже не ждет, поэтому конвертить гривну буду по любому курсу.



Вот, показал опять свое "лоховство по гривне", да Витл?)



Кстати, по предыдущему турниру прогнозов - остался собой доволен, пик декабря не угадал только на 1 день. А общий показатель не очень, только потому что курс 25,7 на начало октября поставил, бо так приснилось и чтоб не забыть. Но по честному както уже пофиг на всю эту валютную жизнь, интересует только из спортивного интереса и мониторю, чтоб не пропустить возможного момента, когда необходимо будет переодеваться в/из зелени по полной.



upd. ПАП на прессухе озвучил 6 главных реформ на год из ни одной по борьбе с коррупцией и "либерилизация валютного законодательства" и бюро финансовых расследований - первая мысль возникла, что стелят соломку для девальвации выше 30ки.

Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 17 січ, 2018 00:00, всього редагувалось 2 разів.

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