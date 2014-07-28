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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 798799800801
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 22:06

При этом украинский экспорт в Россию за 10 месяцев 2017 года вырос на 11,6% и составил $3,58 млрд, тогда как импорт российских товаров увеличился на 38,2% – до $6,33 млрд.

https://finclub.net/news/import-tovarov-prevysil-eksport-na-5-mlrd.html
Кто подскажет, за счёт чего такой рост импорта из РФ?
Из прироста дефицита торгбаланса (2,88 млрд.) почти половина (1,37 млрд.) приходится на РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 22:15

ЛАД

По памяти - где-то недавно читал - самый большой прирост уголь и минеральные удобрения.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 22:33

lincoln2
Ваш подход понял. Сейчас думаю поступить так же. Отличие только в том, что ещё не сливался (жду 29+) и столбов нет.
1-й вариант согласен без вопросов.
2-й вариант как по мне, сомнителен. Если летом будет 28-29, то к НГ улетим за 30 - нет смысла рисковать с грндепо даже при Ваших 18%. Выигрыш, если и будет, то копеечный, а риски ... оценить сложно.
3-й вариант - "фантастика в следующем зале". :) Ну Вы и сами пишете: " сам в это не верю".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 22:36

  freeze написав:ЛАД

По памяти - где-то недавно читал - самый большой прирост уголь и минеральные удобрения.

Ну, с углём понятно - спасибо блокаде Донбасса, а что с минудобрениями -так сильно подорожали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 22:40

  ЛАД написав:
  freeze написав:ЛАД

По памяти - где-то недавно читал - самый большой прирост уголь и минеральные удобрения.

Ну, с углём понятно - спасибо блокаде Донбасса, а что с минудобрениями -так сильно подорожали?


Я сам когда прочитал первым делом почесал затылок с мыслью каким образом так увеличился импорт удобрений. Кто более связан с сельским хозяйством наверное больше в курсе - объемы увеличились или цены, может и то и другое, может реэкспорт наши устроили куда-то.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:08

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:
  kolyuchy написав:Присоединюсь к соревнованиям прогнозистов:
01.02 - 28.90
01.03 - 29.00
01.04 - 28.20

Максимум за квартал будет 29.20


Что то из обоснования :?:
Имхо сильных колебаний как в предыдущие годы не должно быть. Амплитуда с каждым годом уменьшается. Сейчас по идее должны плавно подняться под 29 до конца этого месяца. объяснение - активизация импортеров после новогодних каникул. в начале следующего месяца тоже чутка вверх. При подходе к плановому бюджетному курсу будут рихтовать рынок аукционами. 29.30 не дадут перешагнуть. пик примерно 10е числа февраля. ближе к весне ожидаю завод валют аграриями и обмен на гривны под посевную. поэтому и курс вниз.
моя ставка на этот год - повторение сезонности но с меньшей амплитудой. Минимум лета на откуп ожидаю на 27. Девала не ожидаю. Предвыборный год как ни как. Будет стабильность. Влияние рубля на гривну в связи с ожиданмыми весенними событиями думаю не будет - мы уже превентивно относительно рубля просели, будет потом куда подрасти.
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

пик, 29,1 - 12-15 февраля. Хотя нал очень и очень не хочет вверх, поэтому не исключаю даже непробития 29. А на МБ сегодня было похоже, что крупняк начал сливать загашники.

Но всё может измениться, если индекса доллара в миру развернется и попрет в гору.

Завтра наверное пик января, только потому что "операция" в $ которая уже не ждет, поэтому конвертить гривну буду по любому курсу.

Вот, показал опять свое "лоховство по гривне", да Витл?)

Кстати, по предыдущему турниру прогнозов - остался собой доволен, пик декабря не угадал только на 1 день. А общий показатель не очень, только потому что курс 25,7 на начало октября поставил, бо так приснилось и чтоб не забыть. Но по честному както уже пофиг на всю эту валютную жизнь, интересует только из спортивного интереса и мониторю, чтоб не пропустить возможного момента, когда необходимо будет переодеваться в/из зелени по полной.

upd. ПАП на прессухе озвучил 6 главных реформ на год из ни одной по борьбе с коррупцией и "либерилизация валютного законодательства" и бюро финансовых расследований - первая мысль возникла, что стелят соломку для девальвации выше 30ки.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 17 січ, 2018 00:00, всього редагувалось 2 разів.
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:36

  kolyuchy написав:Присоединюсь к соревнованиям прогнозистов:
01.02 - 28.90
01.03 - 29.00
01.04 - 28.20

Похож на мой осенний. К сожалению, я сильно ошибся
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:48

  чик написав:
  ЛАД написав:открывается новая пустая страница (в Firefox) с записью в адресной строке - javascript:%20toggle_thanks('show_thanked',%202052);

та же фигня...


Раскрыл ваши загадки. Такая штука получается только в Мозилле, в смысле Firefox.
В других браузерах без проблем открывается список - в Опере, в Хроме, в Яндекс-браузере.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:32

Corpocrator

Вот, показал опять свое "лоховство по гривне", да Витл?)

Не переймайся.я не злопамятный.Ну повздорили, и проехали.А идеи все в кассу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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