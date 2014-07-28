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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 799800801802
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 09:38

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:Я сам когда прочитал первым делом почесал затылок с мыслью каким образом так увеличился импорт удобрений. Кто более связан с сельским хозяйством наверное больше в курсе - объемы увеличились или цены, может и то и другое, может реэкспорт наши устроили куда-то.

Я ще весною минулого року писав, не буду зараз шукати. Виробники добрив у нас - ОПЗ і підприємства Фірташа. Їх похерили, ОПЗ щоб ціну збити інші, мабуть, щоб Фірташ відпустив ОПЗ, ну і ще пару факторів. В результаті, ні сил ні рішучості жодна з сторін для перемоги не має (і не тільки тут). А с/г відпрацювало на добривах з федерації. Ось пару слів від авторитетів http://expres.ua/digest/2017/04/15/2378 ... i-neabyyak.
Це також чинник на цей рік. Газу в сховищах буде багато, якщо запустять підприємства, раптом, торг баланс не зле виправиться. В світлі того, що Фірташ, в будь якому стані, є одним з вагомих ляльководів укрполітикуму, перед виборами можуть для примирення і дати заробити грошенят (тим більше, якщо "Хорошковський" поверне Інтер і купить на днях Сбєр).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 10:26

01.02 - 28,65
01.03 - 28,99
01.04 - 28,00
макс на I квартал 29.

Из факторов внешние -> слабый доллар -10% за 2017. США: Налоговая реформа, возврат компаний, слабый доллар выгоден для экспортёров. Рост всех рынков от развитых до "недоразвитых" развивающихся будет давить на $.
Из местных страшилок только влияние Расеи (расследование, гос долг, банкопад, выборы)

да забыл, у нас же -> ИТ растёт, за границу всё больше людей едут работать, валюту шлют...
Kirk Hammet
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:19

  freeze написав:В других браузерах без проблем открывается список - в Опере, в Хроме, в Яндекс-браузере.

Это все -- один браузер... :wink:
_hunter
 
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01.02 - 29,20
01.03 - 29,05
01.04 - 28,55

макс на I квартал 29.30
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:36

Удивительное малое разночтение у всех по прогнозу максимума на квартал. Давно такого не помню.

Обычно в таких случаях в реальности происходит неожиданное. По одному из Законов Мерфи - если вы думаете, что учли наличие четырех будущих проблем, то всегда неожиданно появится пятая.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:42

  freeze написав:Удивительное малое разночтение у всех по прогнозу максимума на квартал. Давно такого не помню.

Обычно в таких случаях в реальности происходит неожиданное. По одному из Законов Мерфи - если вы думаете, что учли наличие четырех будущих проблем, то всегда неожиданно появится пятая.


в нашей ситуации (по долгам) прогноз давали "умеренные оптимисты"

https://riafan.ru/1012714-poroshenko-na ... -ukraincev
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Мої прогнози на готівку(купівля-продаж)
01.02 - 28.70-28.90
01.03 - 27.80-28
01.04 - 27.70-27.90
Vasyl Velykyy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:27

Vasyl Velykyy
Максимум на квартал?
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).
Crop
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:12

Crop 29.10 - пік для зливу, одномоментний, - сумніваюся чи можна буде скористуватися
Vasyl Velykyy
 
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