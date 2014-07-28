freeze написав:Я сам когда прочитал первым делом почесал затылок с мыслью каким образом так увеличился импорт удобрений. Кто более связан с сельским хозяйством наверное больше в курсе - объемы увеличились или цены, может и то и другое, может реэкспорт наши устроили куда-то.
Я ще весною минулого року писав, не буду зараз шукати. Виробники добрив у нас - ОПЗ і підприємства Фірташа. Їх похерили, ОПЗ щоб ціну збити інші, мабуть, щоб Фірташ відпустив ОПЗ, ну і ще пару факторів. В результаті, ні сил ні рішучості жодна з сторін для перемоги не має (і не тільки тут). А с/г відпрацювало на добривах з федерації. Ось пару слів від авторитетів http://expres.ua/digest/2017/04/15/2378 ... i-neabyyak. Це також чинник на цей рік. Газу в сховищах буде багато, якщо запустять підприємства, раптом, торг баланс не зле виправиться. В світлі того, що Фірташ, в будь якому стані, є одним з вагомих ляльководів укрполітикуму, перед виборами можуть для примирення і дати заробити грошенят (тим більше, якщо "Хорошковський" поверне Інтер і купить на днях Сбєр).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
01.02 - 28,65 01.03 - 28,99 01.04 - 28,00 макс на I квартал 29.
Из факторов внешние -> слабый доллар -10% за 2017. США: Налоговая реформа, возврат компаний, слабый доллар выгоден для экспортёров. Рост всех рынков от развитых до "недоразвитых" развивающихся будет давить на $. Из местных страшилок только влияние Расеи (расследование, гос долг, банкопад, выборы)
да забыл, у нас же -> ИТ растёт, за границу всё больше людей едут работать, валюту шлют...