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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 801802803804
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:18

  prodigy написав:долг Янукович, как и мухи, отдельно.
Украина пока "заморозила" суд по долгу урки

Я не про те 3млрд, а про облигации Украины, через которые банда хотела отмыть краденое бабло. Те, которые Луцик типа конфисковал. Там часть просто "повисла в воздухе", и по-моему приходит время по ним платить.
Т.е. речь не о "российском долге"
Всё IMHO
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