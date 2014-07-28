Я не про те 3млрд, а про облигации Украины, через которые банда хотела отмыть краденое бабло. Те, которые Луцик типа конфисковал. Там часть просто "повисла в воздухе", и по-моему приходит время по ним платить.
Т.е. речь не о "российском долге"
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Додано: Сер 17 січ, 2018 23:18
Я не про те 3млрд, а про облигации Украины, через которые банда хотела отмыть краденое бабло. Те, которые Луцик типа конфисковал. Там часть просто "повисла в воздухе", и по-моему приходит время по ним платить.
Т.е. речь не о "российском долге"
Всё IMHO
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