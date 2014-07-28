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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 802803804805>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:18

  prodigy написав:долг Янукович, как и мухи, отдельно.
Украина пока "заморозила" суд по долгу урки

Я не про те 3млрд, а про облигации Украины, через которые банда хотела отмыть краденое бабло. Те, которые Луцик типа конфисковал. Там часть просто "повисла в воздухе", и по-моему приходит время по ним платить.
Т.е. речь не о "российском долге"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 10:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Всем откликнувшимся большое спасибо за мнения! Так что "бежать" сливаться в начале февраля? (максимальный пик?) :roll:
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:02

  bub-har написав:Всем откликнувшимся большое спасибо за мнения! Так что "бежать" сливаться в начале февраля? (максимальный пик?) :roll:

Следите за новостями (в этой ветке) :-)
Сегодня, и скорее всего завтра - ждём. Рост пока не окончен, нет даже утаптывания какого-то уровня
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:04

  bub-har написав:Всем откликнувшимся большое спасибо за мнения! Так что "бежать" сливаться в начале февраля? (максимальный пик?) :roll:


Так кто ж его знает когда пик будет в этом году? В прошлом году многие тоже рассчитывали на февраль, а максимум был в последней декаде января (если не ошибаюсь).
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:12

Пожалуй, озвучу и свой прогноз:
01 февраля - 29.00
01 марта - 28.50
01 апреля - 28.00
мах I квартала 2018 г. - 29.50 (10.02).

Прогноз основан на внутренних ощущениях, а не на глубоком анализе экономической и политической ситуации, т. к. не являюсь специалистом в этой сфере...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Всем: читайте зорьку в трамвае. Реально она и сибарит рулят. Уважаю.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).
Crop
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:09

  Crop написав:Всем: читайте зорьку в трамвае. Реально она и сибарит рулят. Уважаю.


Да, тоже.Только не хвалю такое преподношение цифр - ХХ/УУ.Ну мне понятно, а новый человек в тему зайдёт и не расшифрует.Неужели лень полностью написать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:18

Мда, ну что скажешь - пока что НБУ не очень старается, так что смотрим за МБ и подходом к 29.
П.С. а, сорри, прогноз забыл - 1.02. - 28.75
1.03 - 29.00
1.04 - 28.60
Максимум - 29.45
Snoopik
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:32

Судя по прогнозам, подавляющее большинство ожидает февраль довольно стабильным с достаточно скромным пиком.
Зорька дала пока что самый жёсткий прогноз - 29,93 на МБ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:53

  ЛАД написав:Судя по прогнозам, подавляющее большинство ожидает февраль довольно стабильным с достаточно скромным пиком.
Зорька дала пока что самый жёсткий прогноз - 29,93 на МБ.

Внесу в прогноз на правах почетного участника вне конкурса.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).
Crop
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