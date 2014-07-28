Anadonta написав:
Так кто ж его знает когда пик будет в этом году? В прошлом году многие тоже рассчитывали на февраль, а максимум был в последней декаде января (если не ошибаюсь).
максимум был 12-14 января
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:15
максимум был 12-14 января
Слава Героям
Додано: Чет 18 січ, 2018 19:07
Наши люди. Немного до моего не дотянула.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 18 січ, 2018 19:20
Спокойно может быть. Но опасно для власти. Поглядим.
П.С. отправил вторую партию журавликов, но клин (или косяк, кому как ) в два раза меньше запланированного. Завтра пятница, а там выходные, будет время подумать...
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