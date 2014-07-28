RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 802803804805
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:15

  Anadonta написав:
  bub-har написав:Всем откликнувшимся большое спасибо за мнения! Так что "бежать" сливаться в начале февраля? (максимальный пик?) :roll:


Так кто ж его знает когда пик будет в этом году? В прошлом году многие тоже рассчитывали на февраль, а максимум был в последней декаде января (если не ошибаюсь).


максимум был 12-14 января
Слава Героям
prodigy
 
Повідомлень: 3375
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:07

  ЛАД написав:Судя по прогнозам, подавляющее большинство ожидает февраль довольно стабильным с достаточно скромным пиком.
Зорька дала пока что самый жёсткий прогноз - 29,93 на МБ.

Наши люди. :D Немного до моего не дотянула.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13431
З нами з: 04.05.10
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:20

  Vitl написав:
  ЛАД написав:Судя по прогнозам, подавляющее большинство ожидает февраль довольно стабильным с достаточно скромным пиком.
Зорька дала пока что самый жёсткий прогноз - 29,93 на МБ.

Наши люди. :D Немного до моего не дотянула.

Спокойно может быть. Но опасно для власти. Поглядим.
П.С. отправил вторую партию журавликов, но клин (или косяк, кому как :mrgreen: ) в два раза меньше запланированного. Завтра пятница, а там выходные, будет время подумать...
Snoopik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2761
З нами з: 05.11.14
Подякував: 483 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 802803804805
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 4769
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 5992
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3646
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14668)
18.01.2018 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.