Добрый день!
Пока не настал дедлайн и дабы отсабмититься поближе к окончанию месяца и иметь больше шансов на попадание, к общему списку прогнозов постараюсь озвучить свой. Начну с пары мыслей, не судите строго.
1. 2018 год - год подготовки к двойным выборам в 2019. Власть полностью консолидирована, НБУ самостоятельности не имеет. Курс 30+ можно условно назвать политически не приемлемым.
2. НБУ будет продолжать наказывать на верхах и на низах. Для меня его выходы на МБ в пределах политически приемлемого коридора - сигнал о смене тренда.
3. 10лет прошло с последнего глобального экономического кризиса. Пузыри уже везде, где только можно. Если верить теории об экономических циклах - нам давно пора корректироваться. При этом, судя по всему, Трамп рассчитывает на то, что он сможет поддерживать фонды до конца своего первого срока, чтобы избраться на второй. Т.е. ещё три года. И с математической точки зрения это возможно при условии скоординированной печати денег всеми основными ЦБ в мире.
4. Дефицит торгового баланса сохранился на уровне прошлого года благодаря плавной девальвации и внешним займам. Если поссоримся с МВФ или начнется глобальный meltdown - займы закончатся быстро, как и собственные резервы НБУ. Это всего 3грн риск для курса и не основной сценарий.
5. По финансовому счету пока занимаем. Серьезно платить должны начать только в 2019, так что в 2018 пока будет спокойно.
6. Налоговая реформа в США приведет к достаточно сильному спросу на доллар со стороны реального бизнеса. Это сильный фактор в пользу роста курса доллара в этом году. В т.ч я бы ожидал возврат к курсам 1.05-1.1 по EUR/USD.
7. Цены на металл продолжают расти, зерно стабильно. В ожидании завершения сырьевого суперцикла, многие ожидают рост стоимости комодов. Видимо произойдет уже после коррекции на фондовых рынках. Пока как фактор для экспорта - позитивный.
8. Импортный газ и нефть могут только дешеветь в силу роста предложения США и развития технологий электромобилей. Для нашего импорта это хороший фактор, правда количество ввозимых электромобилей может начать удивлять.
9. Конфликт на востоке перестал влиять на курс. Может начать в 2019г в качестве обострения на фоне смены власти. Пока с джавелинами мы выглядим достаточно уверенно в своей позиции.
10. Денежная масса М1 продолжает расти на 12% к прошлому году. Это хороший показатель учитывая ситуацию с Приватом. Примерно в уровень с инфляцией. Именно такую скорость девальвации гривны я бы ожидал в 2018 в среднем по году при условии стабильности в остальных факторах. При этом 30 мы пробивать не должны.
Отсюда мои предложения по курсам:
1 февраля 28.6
1 марта 28.7
1 апреля 28.5
Средний по году 29.0. Стабильность..., обманчивая и расслабляющая.
Вышел из тени не на долго)))