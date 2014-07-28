Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:36

ulanusa1 написав: ......

1. 2018 год - год подготовки к двойным выборам в 2019. Власть полностью консолидирована, НБУ самостоятельности не имеет. Курс 30+ можно условно назвать политически не приемлемым.

2. НБУ будет продолжать наказывать на верхах и на низах. Для меня его выходы на МБ в пределах политически приемлемого коридора - сигнал о смене тренда. ......1. 2018 год - год подготовки к двойным выборам в 2019. Власть полностью консолидирована, НБУ самостоятельности не имеет. Курс 30+ можно условно назвать политически не приемлемым.2. НБУ будет продолжать наказывать на верхах и на низах. Для меня его выходы на МБ в пределах политически приемлемого коридора - сигнал о смене тренда.

4. Дефицит торгового баланса сохранился на уровне прошлого года благодаря плавной девальвации и внешним займам. Если поссоримся с МВФ или начнется глобальный meltdown - займы закончатся быстро, как и собственные резервы НБУ. Это всего 3грн риск для курса и не основной сценарий.

5. По финансовому счету пока занимаем. Серьезно платить должны начать только в 2019, так что в 2018 пока будет спокойно.

7. Цены на металл продолжают расти, зерно стабильно. В ожидании завершения сырьевого суперцикла, многие ожидают рост стоимости комодов. Видимо произойдет уже после коррекции на фондовых рынках. Пока как фактор для экспорта - позитивный.

8. Импортный газ и нефть могут только дешеветь в силу роста предложения США и развития технологий электромобилей. Для нашего импорта это хороший фактор, правда количество ввозимых электромобилей может начать удивлять.

10. Денежная масса М1 продолжает расти на 12% к прошлому году. Это хороший показатель учитывая ситуацию с Приватом. Примерно в уровень с инфляцией. Именно такую скорость девальвации гривны я бы ожидал в 2018 в среднем по году при условии стабильности в остальных факторах. При этом 30 мы пробивать не должны.

Отсюда мои предложения по курсам:

1 февраля 28.6

1 марта 28.7

1 апреля 28.5

Средний по году 29.0. Стабильность..., обманчивая и расслабляющая.



Вышел из тени не на долго)))

Прошу прощения, я тут в последнее время выступаю в роли критика.Но в данном случае это, скорее, уточняющие вопросы.НБУ выходит на МБ с начала года - разными суммами, но тем не менее. Пока что до сегодня тренд не поменялся.Дефицит торгбаланса, по-моему, в этом году вырос (проверю ещё раз по данным за год, когда появятся).Благодаря девальвации (довольно слабой в прошлом году) и внешним займам сохранился платёжный баланс.При прекращении работы с МВФ (и, соответственно, с евробанком) рейтинги Украины обвалятся достаточно резко, стоимость займов для Украины заметно вырастет. В этом случае даже платежи этого года могут оказаться если не критическими, то достаточно болезненными. Это может обойтись не в 3 грн. роста курса. Поэтому, думаю, такого не допустят и договорятся с МВФ по-любому.Благодаря девальвации (довольно слабой в прошлом году) и внешним займам сохранился платёжный баланс.Я бы на позитив для нашего экспорта не рассчитывал.По ценам на металл здесь уже писали, прогнозы на этот год разные, но заметного роста, вроде, не обещают, а вот прогнозы на существенное снижение есть. По зерну, как Вы сами пишете, - стабильность и пока никаких изменений не видно, хотя "многие ожидают рост стоимости комодов".Вы сами пишете,что Трамп рассчитывает удержать фонду ещё 3 года, т.е., если коммоды вырастут уже после коррекции на фонд. рынках, то в этом году это нам никак не поможет.Или Вы говорите именно о какой-то врЕменной коррекции, а через 3 года уже полноценный кризис?Пока что благодаря ограничениям ОПЕК удешевления не происходит. Нефть и газ подорожали. И не уверен в том, что США заинтересованы в снижении цен. Себестоимость сланц. газа пока заметно выше. Цена амер. газа, поставляемого в Европу пока выше российского сжиженного газа.Что в этом пункте для Вас основное - рост М1 или инфляция?Если инфляция, то даже официальная цифра выше, о реальной вообще промолчу.30 не должны пробить по среднегодовому курсу или на пиках?При таких цифрах, если я правильно понимаю, Вы ожидаете достаточно ровного курса в течение года, грубо говоря, средний в первом полугодии - 28,5, во втором - 29,5 без заметных пиков?Если можно, Ваше мнение о летних минимумах?Жаль, если ненадолго.Понимаю, что Вы заняты несколько больше (),чем я в своём пенсионном состоянии, но всё же появляйтесь по мере возможности.Всегда с интересом читаю Ваши посты.