Crop написав:Внесу в прогноз на правах почетного участника вне конкурса.
Добрый день! Пока не настал дедлайн и дабы отсабмититься поближе к окончанию месяца и иметь больше шансов на попадание, к общему списку прогнозов постараюсь озвучить свой. Начну с пары мыслей, не судите строго. 1. 2018 год - год подготовки к двойным выборам в 2019. Власть полностью консолидирована, НБУ самостоятельности не имеет. Курс 30+ можно условно назвать политически не приемлемым. 2. НБУ будет продолжать наказывать на верхах и на низах. Для меня его выходы на МБ в пределах политически приемлемого коридора - сигнал о смене тренда. 3. 10лет прошло с последнего глобального экономического кризиса. Пузыри уже везде, где только можно. Если верить теории об экономических циклах - нам давно пора корректироваться. При этом, судя по всему, Трамп рассчитывает на то, что он сможет поддерживать фонды до конца своего первого срока, чтобы избраться на второй. Т.е. ещё три года. И с математической точки зрения это возможно при условии скоординированной печати денег всеми основными ЦБ в мире. 4. Дефицит торгового баланса сохранился на уровне прошлого года благодаря плавной девальвации и внешним займам. Если поссоримся с МВФ или начнется глобальный meltdown - займы закончатся быстро, как и собственные резервы НБУ. Это всего 3грн риск для курса и не основной сценарий. 5. По финансовому счету пока занимаем. Серьезно платить должны начать только в 2019, так что в 2018 пока будет спокойно. 6. Налоговая реформа в США приведет к достаточно сильному спросу на доллар со стороны реального бизнеса. Это сильный фактор в пользу роста курса доллара в этом году. В т.ч я бы ожидал возврат к курсам 1.05-1.1 по EUR/USD. 7. Цены на металл продолжают расти, зерно стабильно. В ожидании завершения сырьевого суперцикла, многие ожидают рост стоимости комодов. Видимо произойдет уже после коррекции на фондовых рынках. Пока как фактор для экспорта - позитивный. 8. Импортный газ и нефть могут только дешеветь в силу роста предложения США и развития технологий электромобилей. Для нашего импорта это хороший фактор, правда количество ввозимых электромобилей может начать удивлять. 9. Конфликт на востоке перестал влиять на курс. Может начать в 2019г в качестве обострения на фоне смены власти. Пока с джавелинами мы выглядим достаточно уверенно в своей позиции. 10. Денежная масса М1 продолжает расти на 12% к прошлому году. Это хороший показатель учитывая ситуацию с Приватом. Примерно в уровень с инфляцией. Именно такую скорость девальвации гривны я бы ожидал в 2018 в среднем по году при условии стабильности в остальных факторах. При этом 30 мы пробивать не должны.
Отсюда мои предложения по курсам: 1 февраля 28.6 1 марта 28.7 1 апреля 28.5 Средний по году 29.0. Стабильность..., обманчивая и расслабляющая.
Прошу прощения, я тут в последнее время выступаю в роли критика. Но в данном случае это, скорее, уточняющие вопросы.
ulanusa1 написав:...... 1. 2018 год - год подготовки к двойным выборам в 2019. Власть полностью консолидирована, НБУ самостоятельности не имеет. Курс 30+ можно условно назвать политически не приемлемым. 2. НБУ будет продолжать наказывать на верхах и на низах. Для меня его выходы на МБ в пределах политически приемлемого коридора - сигнал о смене тренда.
НБУ выходит на МБ с начала года - разными суммами, но тем не менее. Пока что до сегодня тренд не поменялся.
4. Дефицит торгового баланса сохранился на уровне прошлого года благодаря плавной девальвации и внешним займам. Если поссоримся с МВФ или начнется глобальный meltdown - займы закончатся быстро, как и собственные резервы НБУ. Это всего 3грн риск для курса и не основной сценарий. 5. По финансовому счету пока занимаем. Серьезно платить должны начать только в 2019, так что в 2018 пока будет спокойно.
Дефицит торгбаланса, по-моему, в этом году вырос (проверю ещё раз по данным за год, когда появятся). Благодаря девальвации (довольно слабой в прошлом году) и внешним займам сохранился платёжный баланс. При прекращении работы с МВФ (и, соответственно, с евробанком) рейтинги Украины обвалятся достаточно резко, стоимость займов для Украины заметно вырастет. В этом случае даже платежи этого года могут оказаться если не критическими, то достаточно болезненными. Это может обойтись не в 3 грн. роста курса. Поэтому, думаю, такого не допустят и договорятся с МВФ по-любому. Благодаря девальвации (довольно слабой в прошлом году) и внешним займам сохранился платёжный баланс.
7. Цены на металл продолжают расти, зерно стабильно. В ожидании завершения сырьевого суперцикла, многие ожидают рост стоимости комодов. Видимо произойдет уже после коррекции на фондовых рынках. Пока как фактор для экспорта - позитивный.
Я бы на позитив для нашего экспорта не рассчитывал. По ценам на металл здесь уже писали, прогнозы на этот год разные, но заметного роста, вроде, не обещают, а вот прогнозы на существенное снижение есть. По зерну, как Вы сами пишете, - стабильность и пока никаких изменений не видно, хотя "многие ожидают рост стоимости комодов". Вы сами пишете,что Трамп рассчитывает удержать фонду ещё 3 года, т.е., если коммоды вырастут уже после коррекции на фонд. рынках, то в этом году это нам никак не поможет. Или Вы говорите именно о какой-то врЕменной коррекции, а через 3 года уже полноценный кризис?
8. Импортный газ и нефть могут только дешеветь в силу роста предложения США и развития технологий электромобилей. Для нашего импорта это хороший фактор, правда количество ввозимых электромобилей может начать удивлять.
Пока что благодаря ограничениям ОПЕК удешевления не происходит. Нефть и газ подорожали. И не уверен в том, что США заинтересованы в снижении цен. Себестоимость сланц. газа пока заметно выше. Цена амер. газа, поставляемого в Европу пока выше российского сжиженного газа.
10. Денежная масса М1 продолжает расти на 12% к прошлому году. Это хороший показатель учитывая ситуацию с Приватом. Примерно в уровень с инфляцией. Именно такую скорость девальвации гривны я бы ожидал в 2018 в среднем по году при условии стабильности в остальных факторах. При этом 30 мы пробивать не должны.
Что в этом пункте для Вас основное - рост М1 или инфляция? Если инфляция, то даже официальная цифра выше, о реальной вообще промолчу. 30 не должны пробить по среднегодовому курсу или на пиках?
Отсюда мои предложения по курсам: 1 февраля 28.6 1 марта 28.7 1 апреля 28.5 Средний по году 29.0. Стабильность..., обманчивая и расслабляющая.
При таких цифрах, если я правильно понимаю, Вы ожидаете достаточно ровного курса в течение года, грубо говоря, средний в первом полугодии - 28,5, во втором - 29,5 без заметных пиков? Если можно, Ваше мнение о летних минимумах?
Вышел из тени не на долго)))
Жаль, если ненадолго. Понимаю, что Вы заняты несколько больше ( ),чем я в своём пенсионном состоянии, но всё же появляйтесь по мере возможности. Всегда с интересом читаю Ваши посты.
Приятно было тебя увидеть и почитать.Несмотря на то, что я не совсем согласен, но пищу к размышлению ты дал хорошую.Многие перечисленные пункты можно по иному трактовать.Как говорят - стакан наполовину пуст или полон.Например, уровень выплат по долгам в 2018.Да он не зашкаливает своим размером, да в 2019 ещё больше.Но ведь он значительно выше 2017, а это уже удар по гривне.Далее - Курс 30+ можно условно назвать политически не приемлемым. Ну а как быть с уже официально заявленными цифрами 29,30-30,10.Т е их уже озвучили и все уже с ними смирились.А на ЧР они запросто могут превысить эти значения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Вот в последнее время часто общаюсь на тему курса со знакомыми разных мастей.И что заметил - практически все уже готовы к курсу 30-31, все строят свои расчёты из этих цифр и уже они никого не шокируют.Гривнелюбители даже тут в теме прекратили вспоминать 26, видимо уже явно в глаза бросается несерьёзность этого.Оптимисты (мы читали и помним их) рассчитывают на лето и 27.Не буду спорить, т к не знаю, хотя уже очень сомневаюсь.Но так всегда бывает, когда курс растёт, а потом кислая мина, когда упадёт.Посмотрим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:Прошу прощения, я тут в последнее время выступаю в роли критика. Но в данном случае это, скорее, уточняющие вопросы.
ulanusa1 написав:...... 1. 2018 год - год подготовки к двойным выборам в 2019. Власть полностью консолидирована, НБУ самостоятельности не имеет. Курс 30+ можно условно назвать политически не приемлемым. 2. НБУ будет продолжать наказывать на верхах и на низах. Для меня его выходы на МБ в пределах политически приемлемого коридора - сигнал о смене тренда.
НБУ выходит на МБ с начала года - разными суммами, но тем не менее. Пока что до сегодня тренд не поменялся.
4. Дефицит торгового баланса сохранился на уровне прошлого года благодаря плавной девальвации и внешним займам. Если поссоримся с МВФ или начнется глобальный meltdown - займы закончатся быстро, как и собственные резервы НБУ. Это всего 3грн риск для курса и не основной сценарий. 5. По финансовому счету пока занимаем. Серьезно платить должны начать только в 2019, так что в 2018 пока будет спокойно.
Дефицит торгбаланса, по-моему, в этом году вырос (проверю ещё раз по данным за год, когда появятся). Благодаря девальвации (довольно слабой в прошлом году) и внешним займам сохранился платёжный баланс. При прекращении работы с МВФ (и, соответственно, с евробанком) рейтинги Украины обвалятся достаточно резко, стоимость займов для Украины заметно вырастет. В этом случае даже платежи этого года могут оказаться если не критическими, то достаточно болезненными. Это может обойтись не в 3 грн. роста курса. Поэтому, думаю, такого не допустят и договорятся с МВФ по-любому. Благодаря девальвации (довольно слабой в прошлом году) и внешним займам сохранился платёжный баланс.
7. Цены на металл продолжают расти, зерно стабильно. В ожидании завершения сырьевого суперцикла, многие ожидают рост стоимости комодов. Видимо произойдет уже после коррекции на фондовых рынках. Пока как фактор для экспорта - позитивный.
Я бы на позитив для нашего экспорта не рассчитывал. По ценам на металл здесь уже писали, прогнозы на этот год разные, но заметного роста, вроде, не обещают, а вот прогнозы на существенное снижение есть. По зерну, как Вы сами пишете, - стабильность и пока никаких изменений не видно, хотя "многие ожидают рост стоимости комодов". Вы сами пишете,что Трамп рассчитывает удержать фонду ещё 3 года, т.е., если коммоды вырастут уже после коррекции на фонд. рынках, то в этом году это нам никак не поможет. Или Вы говорите именно о какой-то врЕменной коррекции, а через 3 года уже полноценный кризис?
8. Импортный газ и нефть могут только дешеветь в силу роста предложения США и развития технологий электромобилей. Для нашего импорта это хороший фактор, правда количество ввозимых электромобилей может начать удивлять.
Пока что благодаря ограничениям ОПЕК удешевления не происходит. Нефть и газ подорожали. И не уверен в том, что США заинтересованы в снижении цен. Себестоимость сланц. газа пока заметно выше. Цена амер. газа, поставляемого в Европу пока выше российского сжиженного газа.
10. Денежная масса М1 продолжает расти на 12% к прошлому году. Это хороший показатель учитывая ситуацию с Приватом. Примерно в уровень с инфляцией. Именно такую скорость девальвации гривны я бы ожидал в 2018 в среднем по году при условии стабильности в остальных факторах. При этом 30 мы пробивать не должны.
Что в этом пункте для Вас основное - рост М1 или инфляция? Если инфляция, то даже официальная цифра выше, о реальной вообще промолчу. 30 не должны пробить по среднегодовому курсу или на пиках?
Отсюда мои предложения по курсам: 1 февраля 28.6 1 марта 28.7 1 апреля 28.5 Средний по году 29.0. Стабильность..., обманчивая и расслабляющая.
При таких цифрах, если я правильно понимаю, Вы ожидаете достаточно ровного курса в течение года, грубо говоря, средний в первом полугодии - 28,5, во втором - 29,5 без заметных пиков? Если можно, Ваше мнение о летних минимумах?
Вышел из тени не на долго)))
Жаль, если ненадолго. Понимаю, что Вы заняты несколько больше ( ),чем я в своём пенсионном состоянии, но всё же появляйтесь по мере возможности. Всегда с интересом читаю Ваши посты.
Я ж попросил не судить строго
По НБУ - он пытается гасить сезональность. Общий тренд на девал конечно это не меняет, но на коротких отрезках времени работает как стабилизирующий фактор.
По стоимости комодов. В случае коррекции на фондовых рынках цены попадают. Только мы не знаем, когда она начнется. Я все же склоняюсь к этому году. Но я и в прошлом году ее ждал.
Для меня инфляция - следствие роста М1. Именно так НБУ и пытается управлять ("таргетировать") инфляцию.
Все может быстро поменяться, но как на текущий момент, да, я бы ожидал достаточно стабильный курс в течение года с пиками ближе к концу года. Конечно можем пробить и 30, но тогда НБУ начнет заниматься той же фигнёй, что и в 2014 году. Летом можно вернуться и к 27.
Конечно постараюсь появляться почаще. Я теперь работаю в большом экспортере - много своих собственных мифов развеял относительно того, как они заводят валюту и т.д. Постараюсь делиться. И вам спасибо за активное участие в жизни ветки.
ulanusa1 Вітаю. Радий бачити. Додам і я трошки щодо монолітності влади. https://lb.ua/news/2018/01/17/387462_up ... eniem.html Монолітністю там і не пахне (писав, що йде боротьба за місце штатівського фавориту). Але поки ніхто успіху не досягнув і розділитися бояться, бо окремо їм точно капець. Як на мене, теперішній президент уже політичний труп. Хтось з фронтовиків має шанс, якщо Авакова до чуття приведуть і на місце поставлять (процес в Італії вже стартанув ніби). Слідкуємо за Давосом. Там Порошенку прийдеться мати парочку неприємних розмов, стабільність йому дуже зараз потрібна (курсова в тому числі). Та й кукловодам стабільність потрібна для команди проголосувати за Смолія (якщо у Давосі не винекне іншої кандидатури). П.С. Через свято сьогодні не зміг злити частини (боюся пошкодую, але то таке....)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Приятно было тебя увидеть и почитать.Несмотря на то, что я не совсем согласен, но пищу к размышлению ты дал хорошую.Многие перечисленные пункты можно по иному трактовать.Как говорят - стакан наполовину пуст или полон.Например, уровень выплат по долгам в 2018.Да он не зашкаливает своим размером, да в 2019 ещё больше.Но ведь он значительно выше 2017, а это уже удар по гривне.Далее - Курс 30+ можно условно назвать политически не приемлемым. Ну а как быть с уже официально заявленными цифрами 29,30-30,10.Т е их уже озвучили и все уже с ними смирились.А на ЧР они запросто могут превысить эти значения.
Витл,
взаимно, всегда тебя читаю с удовольствием. В 2018 мы перезаймем. Пока перезаймем. Будем мурыжить МВФ обицянками, из программы не выйдем но и траншей не получим. Нам не впервой.
Уровень 30 это лично мое ощущение. Может Петр видит это совсем иначе, тут сложно сказать. Я чисто как обыватель сужу.
Среди всех факторов роста курса доллара я бы больше всего смотрел на налоговую реформу. Миллиарды баксов возвращаются на родину. Для этого нужно будет продать евро/йену/фунт и т.д. Доллар должен будет вырасти к корзине и это таки может прилично у нас аукнуться.
Востаннє редагувалось ulanusa1 в П'ят 19 січ, 2018 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Приятно было тебя увидеть и почитать.Несмотря на то, что я не совсем согласен, но пищу к размышлению ты дал хорошую.Многие перечисленные пункты можно по иному трактовать.Как говорят - стакан наполовину пуст или полон.Например, уровень выплат по долгам в 2018.Да он не зашкаливает своим размером, да в 2019 ещё больше.Но ведь он значительно выше 2017, а это уже удар по гривне.Далее - Курс 30+ можно условно назвать политически не приемлемым. Ну а как быть с уже официально заявленными цифрами 29,30-30,10.Т е их уже озвучили и все уже с ними смирились.А на ЧР они запросто могут превысить эти значения.
Витл,
в 2018 мы перезаймем. Пока перезаймем. Будем мурыжить МВФ обицянками, из программы не выйдем но и траншей не получим. Нам не впервой.
Уровень 30 это лично мое ощущение. Может Петр видит это совсем иначе, тут сложно сказать. Я чисто как обыватель сужу.
У нас хватает звр и без перезаёма, чтобы отдать долги года.Но при этом эти самые звр резко сократятся, а их собственная часть вообще исчезнет.Какой вывод...В первую очередь конечно нарастить займ. чтобы хоть и без собственных. но сумма была достаточная, ну там для покрытия критического импорта и т д.И второе - это жёсткая экономия.А из второго вытекает возможные пропуски в тушениях пожаров и т о рост курса.
А у меня почему то личное ощущение совсем обратное.и думаю, что ещё у многих.И вот почему - выросли зарплаты, цены, тарифы, пенсии, всё что только на ум приходит выросло.И рост не пару процентов, а от десятков процентов до разов.А курс вырос по сравнению со всем перечисленным на ерунду, на лицо явный дисбаланс.Я понимаю, что мы идём(ползём)в Европу(опу), но как то движение это совсем не нормальное.
Улан, я не ради спора.Считаю, что различные т з очень хорошо помогают всесторонне посмотреть на текущую ситуацию.С Орестовским также со многим не соглашаюсь.Но в том то и дело, что как оно на самом деле произойдёт никто не знает, а мы пытаемся общими усилиями догадаться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Snoopik написав:Vitl Я думаю, будешь тут не готовым, три года уже мусолят эти 30 - 50. Когда-то ж должны наступить
Давай уж за 50 не будем.Если какой нибудь Кабанчик что то иногда ляпнет. то это конечно не повод. Хотя то, что делают наши манипуляторы вполне вписывается и в 50.Но вот при каком условии - при повышении дальнейшем всего и вся, ну и курса в т ч. Тут хочу поделиться мыслью.Все понимают, что нужно поднимать тарифы и цены.Наши манипуляторы придумали(точнее используют ранее придуманную и хорошо зарекомендованную схему).Условно поднимают зарплату на 20%, а цены на 40%.Тогда разница не в пользу потребителя(нас) минус 20%.Если бы зарплату не подняли, а цены просто только на 20% вырасли, то в чём была бы разница По факту (условно) разницы нет - потребитель что так что этак проигрывает 20%.Но во втором случае выглядит это очень плохо, как падение уровня жизни, обнищание. снижение стандартов. отсутствие заботы и т д и т п.В первом же случае, несмотря на то, что сущность остаётся той же, всё можно преподнести совсем иначе.А именно как победу. как заботу. как увеличение, как достижение, как результат кропотливой работы и заботы.Что эти подлецы и делают.а им подпевают или слепцы или хорошо устроившиеся приспособленцы, кот такая ситуация устраивает, т к им хорошо когда большинству плохо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.