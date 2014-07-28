ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:33
orest Пошкодуєте, так само як і я - понесло мене на Черкащину невчасно. Ну то таке... Боюся, так само як і минулого року пролітаю повз максимум. Для мене головне - щоб хом'яки почали купувати, будувати та ремонтувати. На цьому заробляти легше і, головне, пристойніше, ніж на валюті. Повернемось, трохи зіллю на борги аж за грудень, трохи матеріалів докупимо. Дай бог, заРОБИМО.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD
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Очкарик
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:39
Vitl написав:
Давай уж за 50 не будем.
Если начнется глобальный кризис, можно и 50 увидеть.
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ulanusa1
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:48
orest Уверен, Пётр изберется на второй срок, если здоровье не подкачает.
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ulanusa1
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:51
Сегодня чуть не спокусывся слить очень приличную сумму,но жадность взяла своё и подумал маловато будет по 28.76,но после проруби и протрезвления-подумал,что всё таки надо было сливаться! Но,надеюсь на прогнозы уважаемых форумчан, хотелось бы всвё таки пробить 29! Нет так нет-зафиксирую недополученную прибыль и на пол года в гришу с надекждой откупиться максимум по 27,50-желательно ниже ! Всех с праздником! Здоровья,добра,мира и хорошего настроения!
bub-har
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Додано: Суб 20 січ, 2018 00:11
bub-har
Жадность ведет к бедности.
((
Надеюсь Вы знакомы с технологией слива/откупа частями?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD
Не попал в Дельте
Очкарик
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Додано: Суб 20 січ, 2018 02:21
О сотрудничестве с МВФ. Чтобы не загружать ветку длинными цитатами повторять здесь свой пост не буду.
Желающие посмотрите
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4271252#p4271252
или почитайте интервью с Сологубом
https://ukranews.com/interview/1860-dmytryy-sologub-luchshe-3-goda-podryad-oshybatsya-chem-kazhdyy-god-menyat-cel
В интервью есть и об инфляции, и о др. Некоторые ответы интересные, некоторые, на мой взгляд, бредовые, от ответов на некоторые вопросы явно уходит (в частности, о курсе в этом году).
ЛАД
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