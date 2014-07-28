Додано: Суб 20 січ, 2018 18:24

Snoopik



Дык и я не один пуд соли сьел



Я конечно помню тебя как любителя гусариков, поэтому опыта в овнобанках тебе не занимать.А пишу так, потому что у меня фатальное тотальное недоверие.Вот тут пап вспоминали недавно.А если подумать, тот беспредел в бс что устроила го, кто благословил и направлял.Только пап.Ответственность лежит на них обоих.Поэтому так долго и смена го происходит, что нужно хорошо подумать как спрятать концы в воду и перевернуть всё дерьмо на благо.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.