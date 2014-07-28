Snoopik написав:Эх, полетели журавлики, не удержал родимых, жалко отпускать было... но что сделаешь, надеюсь летом вернуться более жирные, а не похудевшие
Привет.Хочешь посмеяться...А представь такую ситуацию, что курс через полгода более 30, пусть даже и не на много.А в БС очередная крыза, и чтобы курс не разгонять дальше журавликов выдают по 500 грн в день, а в нек банках вообще говорят стандартную фразу - в кассе денег нет, приходите завтра. Конечно вероятность мала, но от наших манипуляторов я смело могу ожидать и такого. ПС я ведь это всё уже прошёл
Дык и я не один пуд соли сьел. Твой вариант, кстати, еще норм. Я могу и пострашнее нафантазировать, но не буду, а то вдруг еще сбудется Так что заклинаю - гривна курс на 25
ulanusa1 написав:orest Уверен, Пётр изберется на второй срок, если здоровье не подкачает.
Обереться, якщо кардинально змінить підхід до виконання обовязків. І запустить весь той позитивний процес, який я описував.
Я уже описывал ситуацию - операция Приемник началась, инициатор - ФБР, начались сливы информации и компромата, которые могут выплеснуть только специально и только компетентные органы одной страны. Всё поставлено под контроль. Это только начало, контрольные выстрелы-выбросы компромата будут чуть позже. Правильно Орест отметил - оооочень интересно посмотреть физиономию встреч в Давосе.
ulanusa1 написав:orest Уверен, Пётр изберется на второй срок, если здоровье не подкачает.
Обереться, якщо кардинально змінить підхід до виконання обовязків. І запустить весь той позитивний процес, який я описував.
Я уже описывал ситуацию - операция Приемник началась, инициатор - ФБР, начались сливы информации и компромата, которые могут выплеснуть только специально и только компетентные органы одной страны. Всё поставлено под контроль. Это только начало, контрольные выстрелы-выбросы компромата будут чуть позже. Правильно Орест отметил - оооочень интересно посмотреть физиономию встреч в Давосе.
Писал раньше: Петю сливают, это да. По накалу страстей я выборы даже и внеочередные ждал, хоть и не уверен. Сейчас больше похоже на план по загону в русло. Маленько берега не видят. По приемнику: имя брат, имя? А то Воно не спит, хоть и нафиг нам надо.
Век живи-век учись... Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).
Vitl написав:- откат до 28,20 это не скоро если и будет - я написал, что на откате нужно повременить и дождаться следующего роста - с учётом откупа - это бабка на трое сказала, т к слить конечно не проблема, потом нарисовать себе мультфильмы и посчитать ещё не полученный профит. это тоже не вопрос, а вот реально положить в карман заработанные доллары - это будет результатом.
Я и жду следующего роста! Думаю слиться в феврале,т.к тоже считаю,что курс будет выше,чем сейчас! Я считаю,что у меня получится не плохой профит с учётом предыдущего откупа и даже если и слиться по 28 (что мало вероятно)-уже не плохо получается! А будуший откуп планирую в июле и надеюсь,что не дороже 28! А может в евро уйду! Видно будет! Сейчас главное слиться подороже!
Crop написав:По приемнику: имя брат, имя? А то Воно не спит, хоть и нафиг нам надо.
Я думаю летом нам имя доведут, сейчас рано. Судя по тем критериям, которые просачиваются - это будет не из старой политической обоймы. Гадают большинство на Вакарчука, на Владимира Кличко, который брат Виталия. Я не уверен в этом, хотя теоретически всё возможно. Я уже приводил где-то цитату из интервью Бессмертных на этой неделе. Я знаю имя будущего президента, я в этом абсолютно уверен - сказал он. Это будет украинский Макрон, возникнет ниоткуда и уверенно победит. У нас же политическая элита какая, простая элита, появятся видео встреч Владимира Кличко с другом Трампом, с другом Макроном или видео с Меркель, где Меркель случайно отметит высокие моральные качества собеседника, и всё. Вы увидите как десятки депутатов поймут намек и побегут из соответствующих фракций. Будет мгновенная перестройка большинства телеканалов. Ляшко заедет на встречу с послами ЕС, уточнит диспозицию. Случайно не дадут транш. Поляки случайно намекнут очередями на таможне и проблемами с заробитчанами, какой-нибудь Саммит Украина-НАТО отменят. Вы знаете всё так отработано в этом мире. И скрепов за начальство у украинцев никогда не водилось, как у российских соседей, скорее наоборот.
Я конечно помню тебя как любителя гусариков, поэтому опыта в овнобанках тебе не занимать.А пишу так, потому что у меня фатальное тотальное недоверие.Вот тут пап вспоминали недавно.А если подумать, тот беспредел в бс что устроила го, кто благословил и направлял.Только пап.Ответственность лежит на них обоих.Поэтому так долго и смена го происходит, что нужно хорошо подумать как спрятать концы в воду и перевернуть всё дерьмо на благо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Я считаю,что у меня получится не плохой профит с учётом предыдущего откупа и даже если и слиться по 28 (что мало вероятно)-уже не плохо получается!
Не пиши ерунду.Я в трамвае смеялся недавно над самым крутым троллем Юра61, кот что то похожее написал.Что значит с учётом предыдущего.Ты вообще в чём считаешь, похоже в гривне.Тогда у тебя будет пожизненный профит, т к гривна будет падать и падать и доллары будешь сдавать всё дороже. Исходная сумма в долларах, от неё пляшем.Т е сначала доллары СДАЮТСЯ, потом ОТКУПАЮТСЯ.Считается разница.Когда человек пишет что он сначала купил доллары по 25, а потом сдаст по 28 и получит профит,это очень ужасно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
freeze написав:Я думаю цифра 50 исключена, при цифре 50 государства как такового не будет. Не реально когда 90 процентов населения сядут на субсидии. Или белорусы, или бедняки из Эфиопии будут ржать над нашими пенсиями или средними зарплатами в долларовом эквиваленте. Система не сможет функционировать. Вариант гиперинфляции, минимальная зарплата к концу года 10 тысяч гривен тоже не кажется правдоподобным.
Ну, Яценюк нашу экономику еще по курам выше 12 хоронил, а уж он то должен в этом толк знать https://www.youtube.com/watch?v=uRHfLhtSdTA А вообще, мне кажется вы ставите телегу впереди лошади. Последствия не влияют на причины. Курс не определяется социальной целесообразностью
freeze написав:Я думаю цифра 50 исключена, при цифре 50 государства как такового не будет. Не реально когда 90 процентов населения сядут на субсидии. Или белорусы, или бедняки из Эфиопии будут ржать над нашими пенсиями или средними зарплатами в долларовом эквиваленте. Система не сможет функционировать. Вариант гиперинфляции, минимальная зарплата к концу года 10 тысяч гривен тоже не кажется правдоподобным.
Ну, Яценюк нашу экономику еще по курам выше 12 хоронил, а уж он то должен в этом толк знать https://www.youtube.com/watch?v=uRHfLhtSdTA А вообще, мне кажется вы ставите телегу впереди лошади. Последствия не влияют на причины. Курс не определяется социальной целесообразностью
Определяется, но не долго и с хреновыми последствиями. Как и бизнес целесообразностью. Доказано Янукович и Ко. Прогноз по мах на квартал будет? Как свой бизнеспроект? Рад видеть. Ветка ожила, приятно.
Век живи-век учись... Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).