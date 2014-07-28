Додано: Нед 21 січ, 2018 02:45

мне кажется вы ставите телегу впереди лошади. Последствия не влияют на причины. Курс не определяется социальной целесообразностью

Я думаю цифра 50 исключена, при цифре 50 государства как такового не будет.

Не реально когда 90 процентов населения сядут на субсидии.

В начале года цифра 50 не выглядит для меня такой уж страшной, если она станет результатом линейного роста. В моей жизни были и рубли, и купоны (отрезные) и печатаные красивые я для игры в карты пару пачек где-то значил ещё в девственно-чистом виде, и гривна от рождения не всегда усыхала линейно.

Самое интересное, что сегодняшний спор как раз тот случай, когда правы все.Безусловно правс высказыванием:Но в то же время прав иЕсли сегодня-завтра курс провалился бы до 50 при всём прочем на месте это привело бы к непредсказуемым социальным последствиям. В нашем случае вплоть до развала государства. Т.е. в существующем государстве это невозможно. Хотя это и не зависит от чьих бы то ни было желаний.Лучше всего на это противоречие ответилДействительно, вспомните 90-е. Курс рос как на дрожжах, инфляция - цифры страшно вспомнить. Тогда и мысли ни у кого не возникало держать сбережения в купоно-карбованцях. Alex2006 с его проповедями был бы просто смешон. Получали зарплату и стремились её побыстрее потратить, пока цены не улетели.Тем не менее как-то жили. Хотя, конечно, промышленность довольно быстро разрушалась.Но, думаю, сегодня повторения тех времен никто не хочет. Да и оснований особых для этого нет. Если только руководство не раскрутит ту же спираль - рост зарплат-рост цен, и так по кругу. Надеюсь, хватит ума не наступать повторно на те же грабли.Задача, кстати непростая, особенно в условиях массового выезда на работу за границу и заинтересованности в этом наших соседей. И за один день или даже за год не решаемая.Мне кажется, что это история на несколько лет. При этом внутри страны будут сохраняться низкие зарплаты, а выживать будут за счёт переводов заробитчан. При этом внутри страны может быть значительная дифференциация зарплат, как это в общем-то было и в 90-е. Помню во 2-й половине 90-х общался с директором одного одесского предприятия. При том что тогда 100-150 долл. считалось вполне приличной зарплатой (большинство получало меньше) они платили станочникам и по 600 м даже выше. Он мне объяснил: "Заплачу меньше, квалифиц. рабочие уйдут, а низкоквалифиц. запорет деталь, кот. стоит значительно дороже" (продукция у них была весьма дорогостоящая).Задача за эти несколько лет привлечь инвестиции с тем, чтобы создавались более-менее серьёзные производства с большой добавочной стоимостью и росли зарплаты. Задача в общем решаемая, что показывает пример Китая и не только.если люди будут видеть улучшения, то заробитчане будут меньше стремиться остаться там насовсем и постепенно будут возвращаться домой (хотя такие всё равно будут).Плохо, что эта задача у нас пока с места не сдвигается.Возможно, для этого надо как-то решить и вопрос с ОРДЛО, хотя бы временно.Возвращаясь к сегодняшнему дню, моё мнение - есть все шансы и возможности удержаться от сильного девала, хотя бы в пределах примерно 10%. Но такая плавная девальвация, на мой взгляд пока неизбежна и даже необходима. Не верю в долгосрочную стабильность грн при постоянном отрицат. торгбалансе.Два слова о президенте. Очень понравилось, что граждане независимого государства ждут кого им предложат (навяжут) из-за границы.Что касается кандидатур, то никто толком и не предлагает. Спасибо"у - предложил Шеремету. Ничего не могу сказать, возможно он и хорош. Хочу только повторить то, что я писал в контексте. У кандидата должна быть программа (серьёзная, а не лозунги и обещания) и команда. Без этого ни один президент ничего не сделает, а будет подмят существующей государственной машиной. Наша ВР это паноптикум. Не буду повторять всё то, что я писал по этому поводу в трамвае.Кстати, ни Трамп, ни Макрон не были "человеком ниоткуда" и на выборы шли при поддержке своей партии.Прошу прощения, что загрузил ветку непрофильными вопросами, стараюсь этого не делать, но сегодня смотрю состоялось довольно обширное обсуждение этих вопросов, решил высказаться и я.